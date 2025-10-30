Energieverbrauch in Deutschland 2025: Anstieg trotz kühler Witterung?

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat bislang keine verbrauchssteigernden Effekte gezeigt. Insbesondere der Rückgang in energieintensiven Industrien hat zu einem niedrigeren Energieverbrauch beigetragen. Die AG Energiebilanzen schätzt, dass der Energieverbrauch 2025 insgesamt 10.651 Petajoule erreichen wird, was etwa 2.959 Terawattstunden entspricht. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 432 Terawattstunden Strom ins Netz eingespeist.

Im Jahr 2025 wird der Energieverbrauch in Deutschland voraussichtlich um etwa ein Prozent steigen, so eine Prognose der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen). Diese Hochrechnung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, führt den Anstieg vor allem auf kühleres Wetter in den Monaten Februar und März zurück, was zu einem erhöhten Bedarf an Wärmenergie führt. Berücksichtigt man jedoch die Witterungseinflüsse, könnte der Energieverbrauch tatsächlich um etwa 0,3 Prozent sinken.

Die fossilen Energieträger dominieren weiterhin den Energiemarkt in Deutschland. Im ersten Dreivierteljahr 2025 machten Mineralölerzeugnisse etwa 38 Prozent des gesamten Energieverbrauchs aus, gefolgt von Erdgas mit 25 Prozent und Braun- sowie Steinkohle mit insgesamt 14 Prozent. Erneuerbare Energien trugen mit rund 20 Prozent zur Energieversorgung bei, während der Rest aus Stromimporten und Müllverbrennung stammte.

Parallel zu den Entwicklungen im Energiesektor gibt es Neuigkeiten im juristischen Bereich bezüglich der Anschläge auf die Nord-Stream-Gasleitungen. Ein Gericht in Bologna hat der Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers, Serhij K., an Deutschland zugestimmt. K. wird vorgeworfen, an den Explosionen beteiligt gewesen zu sein, die im September 2022 stattfanden. Diese Anschläge sorgten international für Aufsehen, insbesondere da sie kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine stattfanden. Der Anwalt von K. plant, den Fall erneut vor Italiens oberstes Gericht zu bringen, nachdem die Auslieferung zuvor gestoppt wurde.

Insgesamt bleibt die Situation um die Nord-Stream-Anschläge angespannt, da bislang niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Ein weiterer Verdächtiger, der in Polen festgenommen wurde, wird nicht an Deutschland ausgeliefert, was die Ermittlungen weiter kompliziert. Die Entwicklungen in beiden Bereichen – Energieverbrauch und juristische Auseinandersetzungen – sind von großer Bedeutung für die deutsche Wirtschaft und die geopolitische Lage in Europa.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 3,803USD auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.