Beiersdorf unter Druck: Strategiewandel und Zukäufe dringend gefordert!

Die Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" belassen und ein Kursziel von 98 Euro festgelegt. Analyst Tom Sykes äußerte in seinem aktuellen Kommentar, dass das Unternehmen aus Hamburg einen langfristigen Strategiewandel benötige. Er betonte, dass es nicht ausreiche, auf einen einzelnen Zukauf zu setzen, um die Marke Nivea zu ergänzen. Stattdessen müsse Beiersdorf eine systematische Akquisitionsstrategie verfolgen, um das Wachstum zu fördern. Sykes wies darauf hin, dass es für Anleger frustrierend sei, dass Beiersdorf nicht aktiver im Bereich Zukäufe agiere. Das bloße Warten auf den nächsten Hautpflege-Boom könne keine tragfähige Strategie sein.

Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für Beiersdorf von 113 auf 112 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Patrick Folan stellte fest, dass Beiersdorf sich weiterhin beweisen müsse, das dritte Quartal jedoch für etwas Erleichterung gesorgt habe. Die Senkung der Umsatzziele sei erwartet worden, und die Einführung neuer Produkte im Bereich Nivea im September sei vielversprechend gewesen. Folan sieht in den jüngsten Entwicklungen Anzeichen für eine positive Trendwende, auch wenn die Herausforderungen bestehen bleiben.