Beiersdorf unter Druck: Strategiewandel und Zukäufe dringend gefordert!
Die Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" belassen und ein Kursziel von 98 Euro festgelegt. Analyst Tom Sykes äußerte in seinem aktuellen Kommentar, dass das Unternehmen aus Hamburg einen langfristigen Strategiewandel benötige. Er betonte, dass es nicht ausreiche, auf einen einzelnen Zukauf zu setzen, um die Marke Nivea zu ergänzen. Stattdessen müsse Beiersdorf eine systematische Akquisitionsstrategie verfolgen, um das Wachstum zu fördern. Sykes wies darauf hin, dass es für Anleger frustrierend sei, dass Beiersdorf nicht aktiver im Bereich Zukäufe agiere. Das bloße Warten auf den nächsten Hautpflege-Boom könne keine tragfähige Strategie sein.
Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für Beiersdorf von 113 auf 112 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Patrick Folan stellte fest, dass Beiersdorf sich weiterhin beweisen müsse, das dritte Quartal jedoch für etwas Erleichterung gesorgt habe. Die Senkung der Umsatzziele sei erwartet worden, und die Einführung neuer Produkte im Bereich Nivea im September sei vielversprechend gewesen. Folan sieht in den jüngsten Entwicklungen Anzeichen für eine positive Trendwende, auch wenn die Herausforderungen bestehen bleiben.
Insgesamt zeigen die Einschätzungen der beiden Banken, dass Beiersdorf in einer kritischen Phase steckt. Während die Deutsche Bank eine umfassende strategische Neuausrichtung fordert, erkennt Barclays zumindest einige Fortschritte im operativen Geschäft an. Die Notwendigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und innovative Produkte zu entwickeln, wird von beiden Analysten hervorgehoben. Die Unsicherheiten in der Branche und die Herausforderungen durch den Wettbewerb machen es für Beiersdorf unerlässlich, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und nachhaltiges Wachstum zu sichern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Beiersdorf vor der Herausforderung steht, seine Strategie zu überdenken und sich auf die Entwicklung neuer Produkte zu konzentrieren, um im umkämpften Markt erfolgreich zu bleiben. Die aktuellen Bewertungen der Analysten spiegeln sowohl die Risiken als auch die Chancen wider, die das Unternehmen in der Zukunft erwarten könnte.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 91,77EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
