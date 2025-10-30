Knorr-Bremse: Stimmrechtsanteil steigt – Rekordzahlen im Rail-Geschäft!

Die Stimmrechtsmitteilung enthielt detaillierte Informationen über die Stimmrechtsbestände, die sich auf die ISIN DE000KBX1006 beziehen. Der Anteil der direkt zugerechneten Stimmrechte beträgt 4.895.946, was 3,04 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Es wurden keine Instrumente im Sinne des WpHG erworben oder veräußert.

Am 29. Oktober 2025 veröffentlichte die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Der Emittent, mit Sitz in München, meldete eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die durch den Erwerb von Aktien durch das norwegische Finanzministerium, vertreten durch die Norges Bank, verursacht wurde. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt 3,04 %, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 2,95 % darstellt. Der Schwellenwert wurde am 24. Oktober 2025 überschritten.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung gab Knorr-Bremse am 30. Oktober 2025 die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2025 bekannt. Der Konzern verzeichnete einen Auftragseingang von 6,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz blieb mit 5,8 Milliarden Euro stabil, trotz negativer Währungseinflüsse. Das operative EBIT stieg auf 749 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 12,8 % entspricht. Besonders im dritten Quartal wurde mit einer EBIT-Marge von 13,3 % die höchste Profitabilität seit 16 Quartalen erreicht.

Die positive Entwicklung im Rail-Geschäft trug maßgeblich zum Erfolg bei, während die Truck-Division trotz Marktschwächen in den USA eine zweistellige EBIT-Marge aufwies. Die Übernahme des Elektronikunternehmens duagon wird als strategische Maßnahme zur Stärkung des Geschäfts mit Elektronik- und Softwarelösungen für Schienenfahrzeuge hervorgehoben.

Knorr-Bremse bestätigte zudem den operativen Ausblick für 2025, der einen Umsatz zwischen 7,8 und 8,1 Milliarden Euro sowie eine EBIT-Marge von 12,5 % bis 13,5 % vorsieht. Die Ergebnisse und strategischen Maßnahmen zeigen, dass Knorr-Bremse gut positioniert ist, um von den globalen Megatrends in der Mobilität und Nachhaltigkeit zu profitieren.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 81,23EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:56 Uhr) gehandelt.