HHLA senkt Prognose: Globale Unsicherheiten belasten Hafenlogistik 2025

Für den Teilkonzern Hafenlogistik wird nun ein deutlicher Anstieg im Containerumschlag im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert, jedoch nicht mehr der zuvor erwartete starke Anstieg. Im Bereich Containertransport wird weiterhin ein starker Anstieg erwartet. Die Umsatzerlöse sollen unverändert stark steigen, während die Erwartungen für das Betriebsergebnis (EBIT) auf eine Bandbreite von 145 bis 160 Millionen Euro gesenkt wurden, nachdem zuvor 180 bis 200 Millionen Euro prognostiziert worden waren.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat am 27. Oktober 2025 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst und erwartet nun einen weniger starken Anstieg bei Mengen und Ergebnissen. Diese Entscheidung wurde aufgrund eines schwächeren Geschäftsverlaufs und zunehmender weltwirtschaftlicher Unsicherheiten, insbesondere in Zusammenhang mit der US-Handelspolitik, getroffen. Die anhaltenden Störungen in den globalen Lieferketten haben das geschäftliche Umfeld der HHLA negativ beeinflusst.

Im Teilkonzern Immobilien wird ein leicht steigender Umsatz im Vergleich zum Vorjahr sowie ein starker Rückgang des EBIT erwartet. Auf Konzernebene bleibt die Erwartung eines starken Umsatzanstiegs bestehen, jedoch wurde die EBIT-Prognose auf 160 bis 175 Millionen Euro angepasst, nachdem zuvor 195 bis 215 Millionen Euro prognostiziert worden waren.

Die HHLA plant, die vollständigen Geschäftszahlen für den Zeitraum von Januar bis September 2025 am 13. November 2025 zu veröffentlichen. Die Anpassung der Prognose spiegelt die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, und zeigt die Abhängigkeit des Geschäfts von internationalen Handelsströmen und der globalen wirtschaftlichen Lage.

Insgesamt verdeutlicht die Situation der HHLA die Unsicherheiten im globalen Handel und die Auswirkungen von politischen Entscheidungen auf die Logistikbranche. Die HHLA wird weiterhin ihre Strategien anpassen müssen, um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen und die Effizienz ihrer Betriebsabläufe zu steigern, insbesondere im Hinblick auf die geplanten Automatisierungsmaßnahmen in ihren Hamburger Anlagen.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,30EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:56 Uhr) gehandelt.