Danone überrascht mit 4,8% Umsatzwachstum – Analysten optimistisch!

Das Management unter der Leitung von Konzernchef Antoine de Saint-Affrique zeigt sich optimistisch und bestätigt die Jahresziele. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent auf vergleichbarer Basis angestrebt, während das bereinigte operative Ergebnis voraussichtlich stärker steigen soll als der Umsatz. Trotz der positiven Geschäftszahlen konnte die Danone-Aktie an der Börse nicht profitieren und fiel um etwa 1,5 Prozent, bleibt jedoch im bisherigen Jahresverlauf mit einem Anstieg von rund 18 Prozent auf einem soliden Kursniveau.

Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal 2023 einen Umsatzanstieg von 4,8 Prozent auf knapp 6,9 Milliarden Euro verzeichnet, was über den Erwartungen der Analysten lag, die mit einem Anstieg von 4,4 Prozent gerechnet hatten. Die positive Entwicklung ist vor allem auf die starke Nachfrage in den Regionen China, Nordasien und Ozeanien zurückzuführen, wo die Erlöse auf vergleichbarer Basis um beeindruckende 13,8 Prozent zulegten. In Europa stieg der Umsatz um 2,6 Prozent, in Nordamerika um 1,5 Prozent und in Lateinamerika um 4,3 Prozent.

Analystin Celine Pannuti von JPMorgan hebt hervor, dass Danone auf vergleichbarer Basis ein starkes Wachstum erzielt hat, was sowohl auf die Absatzentwicklung als auch auf den Produktmix zurückzuführen sei. Auch die Experten von Jefferies äußern sich positiv und bewerten das dritte Quartal als besser als erwartet, warnen jedoch vor der Abhängigkeit des Unternehmens von der chinesischen Nachfrage.

Insgesamt zeigt Danone eine robuste Leistung in einem herausfordernden Marktumfeld, wobei die starke Nachfrage in Asien einen wesentlichen Beitrag zum Umsatzwachstum leistet. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die auf eine Diversifizierung des Produktportfolios und die Erschließung neuer Märkte abzielt, könnte sich als vorteilhaft erweisen, um die Abhängigkeit von einzelnen Regionen zu verringern und das Wachstum nachhaltig zu sichern. Die kommenden Quartale werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob Danone seine ambitionierten Ziele erreichen kann und wie sich die Marktbedingungen, insbesondere in China, entwickeln werden.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 77,26EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:56 Uhr) gehandelt.