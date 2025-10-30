KION revolutioniert Logistik mit KI: Echtzeitdaten für intelligente Lager!

Die auf der Messe präsentierte Lösung nutzt NVIDIAs Omniverse, um digitale Zwillinge und KI-gesteuerte Flurförderzeuge zu demonstrieren, die die Abläufe in der Lieferkette revolutionieren. Diese Technologie ermöglicht es Lagern, in Echtzeit zu „denken“, sich anzupassen und zu optimieren, was zu einer Verbesserung des Materialflusses, der Sicherheit und der Raumnutzung führt, während gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt werden. KION strebt an, einen adaptiven, autonomen Materialflussstandard für Kunden weltweit zu etablieren.

Die KION GROUP AG hat auf der CeMAT Shanghai eine innovative Lösung vorgestellt, die physische Künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um Echtzeitdaten in die Lagerleistung zu integrieren. Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer vertieften Zusammenarbeit mit NVIDIA und Accenture, die darauf abzielt, die industrielle Automatisierung neu zu gestalten. CEO Rob Smith betont, dass KION mit dieser Lösung einen durchgängig automatisierten Logistikfluss präsentiert und damit seine Führungsrolle im Bereich der intelligenten Lagerautomatisierung unter Beweis stellt.

Ein Highlight der Präsentation ist die vollständig integrierte Lösung für den Wareneingang und -ausgang, die autonome mobile Roboter (AMR) und manuelle Stapler umfasst. Diese Lösungen sind KI-gestützt und zeigen die Interoperabilität mit Drittanbieterfahrzeugen, was KIONs Engagement für offene Systeme und Kundenflexibilität unterstreicht. Die Koordination erfolgt über eine Flottenmanager-Software und ein Lagermanagementsystem.

Rob Smith erklärt, dass physische KI Daten in Maßnahmen umsetzt und die Zusammenarbeit zwischen Menschen, Robotern und Systemen koordiniert, um den Durchsatz zu steigern und Leerlaufzeiten zu minimieren. Die digitalen Zwillinge fungieren als Kontrollturm und Blaupause für die physischen Lager.

Zusätzlich zu dieser technologischen Innovation hat KION auch seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Der Auftragseingang stieg auf 8,882 Milliarden Euro, während der Umsatz leicht auf 8,200 Milliarden Euro zurückging. Das bereinigte EBIT betrug 575,4 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 7,0 Prozent entspricht. KION hat seine Prognosen für Umsatz und Free Cashflow für 2025 konkretisiert und angehoben, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hinweist.

Insgesamt zeigt KION mit seinen neuen Lösungen und den aktuellen Geschäftszahlen, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um die Herausforderungen der modernen Logistik zu meistern und weiterhin als führender Anbieter in der Branche zu agieren.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 57,00EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:57 Uhr) gehandelt.