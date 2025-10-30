Glasfaser-Ausbau in Deutschland: Konkrete Ziele bis 2026 vereinbart!

Bei einem Treffen mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU haben sich führende Vertreter der Telekommunikationsbranche, Länder und Kommunen auf konkrete, messbare Ziele für den Ausbau von Glasfaserinfrastruktur in Deutschland verständigt. Das Bundesdigitalministerium gab bekannt, dass eine entsprechende Vereinbarung bis zum ersten Quartal 2026 ausgearbeitet werden soll. Wildberger betonte die Dringlichkeit des Ausbaus und erklärte, dass alle Beteiligten an einem Tisch zusammenkommen werden, um einen kontinuierlichen Austausch und verbindliche Zielsetzungen zu gewährleisten. Er kündigte an, dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur „Chefsache“ bleiben werde.

An dem Treffen nahmen unter anderem die Geschäftsführer von Telekom Deutschland und Vodafone Deutschland, Rodrigo Diehl und Marcel de Groot, teil. De Groot äußerte sich positiv über die Gespräche und hob den gemeinsamen Willen hervor, die bestehenden DSL-Leitungen schrittweise auf schnelles Gigabit-Internet umzustellen. Dabei betonte er, dass auch Internetanschlüsse über Fernsehkabel in die Planungen einfließen sollten. Dies ist besonders relevant, da die Bundesnetzagentur festgestellt hat, dass diese Anschlüsse nicht von der geplanten Abschaltung der Kupferleitungen betroffen sind.