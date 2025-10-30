Glasfaser-Ausbau in Deutschland: Konkrete Ziele bis 2026 vereinbart!
Bei einem Treffen mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU haben sich führende Vertreter der Telekommunikationsbranche, Länder und Kommunen auf konkrete, messbare Ziele für den Ausbau von Glasfaserinfrastruktur in Deutschland verständigt. Das Bundesdigitalministerium gab bekannt, dass eine entsprechende Vereinbarung bis zum ersten Quartal 2026 ausgearbeitet werden soll. Wildberger betonte die Dringlichkeit des Ausbaus und erklärte, dass alle Beteiligten an einem Tisch zusammenkommen werden, um einen kontinuierlichen Austausch und verbindliche Zielsetzungen zu gewährleisten. Er kündigte an, dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur „Chefsache“ bleiben werde.
An dem Treffen nahmen unter anderem die Geschäftsführer von Telekom Deutschland und Vodafone Deutschland, Rodrigo Diehl und Marcel de Groot, teil. De Groot äußerte sich positiv über die Gespräche und hob den gemeinsamen Willen hervor, die bestehenden DSL-Leitungen schrittweise auf schnelles Gigabit-Internet umzustellen. Dabei betonte er, dass auch Internetanschlüsse über Fernsehkabel in die Planungen einfließen sollten. Dies ist besonders relevant, da die Bundesnetzagentur festgestellt hat, dass diese Anschlüsse nicht von der geplanten Abschaltung der Kupferleitungen betroffen sind.
Aktuell nutzen viele Haushalte in Deutschland noch DSL-Anschlüsse, die über Kupfer-Telefonleitungen betrieben werden. Diese Technologie gilt als veraltet und bietet im Vergleich zu Glasfaser eine geringere Übertragungsgeschwindigkeit. Laut einer Marktstudie des Branchenverbands VATM wird DSL bis Ende 2030 die am häufigsten genutzte Anschlusstechnologie bleiben. Schätzungen zufolge werden bis Ende 2023 etwa 54 Prozent der Haushalte in Deutschland mit Glasfaser erschlossen sein, wobei 22 Prozent bereits direkt angeschlossen sind. Dennoch ist unklar, wie viele dieser Haushalte tatsächlich einen Glasfasertarif nutzen.
Das Bundesdigitalministerium rechnet damit, dass zwischen 2035 und 2040 das Kupfernetz in Deutschland vollständig abgeschaltet wird. Der Glasfaserausbau wird als entscheidend angesehen, um den steigenden Datenbedarf der Bevölkerung zu decken und die digitale Infrastruktur zukunftssicher zu gestalten. Die Initiative, klare Ziele zu setzen, könnte einen entscheidenden Schritt in Richtung einer flächendeckenden und leistungsfähigen Internetversorgung in Deutschland darstellen.
Kupfer wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 4,43USD auf COMEX (05. Februar 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.