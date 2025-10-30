Accentro Real Estate: Stimmrechtsanteil von 14,33 % durch System 2 Master Fund!

In der Mitteilung wird der Erwerb von Stimmrechten durch Sean Oldfield, der am 21. Januar 1977 geboren wurde, bekannt gegeben. Oldfield ist mit der System 2 Master Fund Limited verbunden, die am 24. Oktober 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von System 2 Master Fund Limited beträgt 14,33 %, was 40.741 Stimmrechten entspricht. Dies stellt eine signifikante Änderung dar, da in der letzten Mitteilung kein Stimmrechtsanteil angegeben war.

Am 28. Oktober 2025 veröffentlichte die Accentro Real Estate AG eine Korrektur zu einer vorherigen Stimmrechtsmitteilung vom 24. Oktober 2025. Diese Mitteilung wurde gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) erstellt und zielt auf eine europaweite Verbreitung ab. Die Accentro Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 391200VKLY50XNAFCM46 registriert.

Die Stimmrechtsmitteilung enthält detaillierte Informationen über die Stimmrechtsbestände. Die Accentro Real Estate AG hat insgesamt 284.299 Stimmrechte, von denen 14,33 % direkt von System 2 Master Fund Limited gehalten werden. Es wurden keine Instrumente im Sinne des WpHG erworben oder veräußert, die Stimmrechte gewähren könnten. Dies bedeutet, dass der gesamte Stimmrechtsanteil von 14,33 % ausschließlich aus direkten Stimmrechten besteht.

Die Mitteilung stellt auch klar, dass Sean Oldfield und die System 2 Master Fund Limited weder andere Unternehmen beherrschen noch von anderen Unternehmen beherrscht werden, die ebenfalls Stimmrechte an der Accentro Real Estate AG halten. Dies ist relevant für die Transparenz der Eigentumsverhältnisse und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung auch Informationen über den Erhalt neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung enthält, die nicht börsennotiert sind und daher eine andere ISIN haben. Diese Informationen sind für Investoren von Bedeutung, da sie die zukünftige Entwicklung der Stimmrechtsverhältnisse und die Kapitalstruktur des Unternehmens beeinflussen können.

Insgesamt zeigt die Korrektur der Stimmrechtsmitteilung von Accentro Real Estate AG eine wichtige Entwicklung in der Eigentümerstruktur des Unternehmens und erfüllt die regulatorischen Anforderungen zur Offenlegung von Stimmrechtsanteilen.

Die Accentro Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,50 % und einem Kurs von 0,070EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 18:28 Uhr) gehandelt.