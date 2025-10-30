Schockierende Klage gegen Astrazeneca: Frau fordert 250.000 Euro Schadensersatz!
Im Prozess um die Klage einer Frau aus Oberfranken gegen den Impfstoffhersteller Astrazeneca wird das Oberlandesgericht (OLG) Bamberg am 8. Dezember 2023 seine Entscheidung verkünden. Die Klägerin, eine 35-jährige Frau aus Hof, fordert Schadensersatz in Höhe von mindestens 250.000 Euro für Schmerzensgeld, 17.200 Euro für Verdienstausfall und bis zu 600.000 Euro für künftige Beeinträchtigungen. Sie hatte sich im März 2021 mit dem Covid-19-Impfstoff "Vaxzevria" von Astrazeneca impfen lassen und erlitt daraufhin eine Darmvenenthrombose, die zu einem Koma und dem Verlust eines Teils ihres Darms führte. Ihr Anwalt argumentiert, dass dies als Impfschaden und mögliche Nebenwirkung des Impfstoffs zu werten sei.
Das Landgericht Hof hatte die Klage im Januar 2023 in erster Instanz abgewiesen, da es keinen Produkt- oder Informationsfehler im Zusammenhang mit dem Impfstoff feststellen konnte. Daraufhin legte die Klägerin Berufung ein, und seit Juli 2023 läuft das Berufungsverfahren am OLG Bamberg. Der Senat des OLG hat bereits mehrere Stunden einen Sachverständigen angehört, um die medizinischen und rechtlichen Aspekte des Falls zu klären.
Parallel zu diesem Rechtsstreit hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für Astrazeneca von 10.900 auf 15.000 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht großes Überraschungspotenzial in den Produkten Imfinzi und Enhertu und zeigt sich optimistisch hinsichtlich der breiten Onkologiepipeline des Unternehmens. Er hält den Biopharma-Bereich von Astrazeneca für unterschätzt und äußert sich insgesamt wenig besorgt über die Entwicklungsrisiken, die mit der Strategie "mehr ist mehr" verbunden sind.
Die Entwicklungen in beiden Bereichen – dem Rechtsstreit und der Aktienbewertung – könnten signifikante Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Während die Klage der Frau potenziell finanzielle Risiken für Astrazeneca birgt, könnte die positive Marktanalyse von Jefferies das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens stärken. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, sowohl für die rechtlichen Auseinandersetzungen als auch für die Marktperformance von Astrazeneca.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 141,8EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:57 Uhr) gehandelt.
