Serviceware SE: Kaufempfehlung mit Kursziel 25 EUR – Analysten optimistisch!
**Zusammenfassung der Research-Analyse zu Serviceware SE von Montega AG (29.10.2025)**
Die Montega AG hat eine aktualisierte Analyse der Serviceware SE veröffentlicht, in der das Unternehmen mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 25,00 EUR für die nächsten 12 Monate bewertet wird. Serviceware, ein Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, hat im dritten Quartal 2025 (Q3) die Erwartungen im EBITDA leicht übertroffen und die Jahresprognose bestätigt. Diese sieht ein Umsatzwachstum von 5 bis 15 % im Vergleich zum Vorjahr, was einem Gesamtumsatz von 108,5 bis 118,8 Millionen EUR entspricht. Das EBITDA wird voraussichtlich um 55,6 % auf 5,0 Millionen EUR steigen.
Im Q3 stiegen die SaaS- und Service-Erlöse um 25 % im Vergleich zum Vorjahr auf 22,5 Millionen EUR, während der Lizenzumsatz mit 4,2 Millionen EUR über den Erwartungen lag. Der Auftragsbestand wuchs um 4,1 Millionen EUR auf 101,9 Millionen EUR, was einem Anstieg von 26,4 % im Jahresvergleich entspricht. Für das vierte Quartal wird ein Umsatz von 31,0 Millionen EUR prognostiziert. Für 2026 wird ein defensiveres Umsatzwachstum von 10,5 % auf 129,6 Millionen EUR erwartet, bedingt durch die schwache Konjunktur in den europäischen Kernmärkten.
Ein bedeutender Wechsel in der US-Partnerschaft fand statt, als Serviceware eine neue Kooperation mit Thavron Solutions einging, nachdem der vorherige Partner Maryville von Accenture übernommen wurde. Diese Entscheidung wird als positiv bewertet, da sie das Risiko verringert, dass die Partnerschaft unter dem neuen Eigentümer weniger Priorität erhält.
Die EBITDA-Entwicklung zeigt eine dynamische Steigerung, die im Q3 1,7 Millionen EUR erreichte, verglichen mit 0,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal. Nach neun Monaten beträgt das EBITDA bereits 3,6 Millionen EUR. Für das vierte Quartal wird ein EBITDA von 1,4 Millionen EUR erwartet.
Insgesamt wird Serviceware voraussichtlich ein starkes Schlussquartal 2025 abschließen und die Jahresprognose erreichen. Die Analysten von Montega bestätigen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 25,00 EUR, was die positive Marktposition und das Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.
Die Serviceware Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 18,68EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:58 Uhr) gehandelt.
