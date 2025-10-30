SIG Group AG: Umsatzrückgang und neue Strategien für 2025 im Fokus!

Im dritten Quartal wurden einmalige Aufwendungen in Höhe von 320 Millionen Euro vor Steuern verbucht, die größtenteils nicht liquiditätswirksam sind. Diese Aufwendungen resultieren aus Wertminderungen in verschiedenen Geschäftsbereichen, insbesondere im Bag-in-Box- und Standbeutelgeschäft sowie im Frischprodukte-Segment, das unter schwachen Marktbedingungen in China leidet.

Die SIG Group AG hat am 28. Oktober 2025 ihre Ergebnisse für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. In einem herausfordernden Marktumfeld verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 3,9 % im dritten Quartal, währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen sogar 4,3 %. Für die ersten neun Monate betrug das währungsbereinigte Umsatzwachstum lediglich 0,4 %, während es bei konstanten Kunststoffpreisen einen Rückgang von 0,1 % gab. Die bereinigte EBITDA-Marge fiel im dritten Quartal auf 16,0 % (ohne einmalige Aufwendungen 24,0 %), im Vergleich zu 25,0 % im Vorjahresquartal. Für die ersten neun Monate lag die bereinigte EBITDA-Marge bei 21,1 % (ohne einmalige Aufwendungen 23,7 %).

Die SIG Group bestätigt ihre angepasste Prognose für das Gesamtjahr 2025, die ein leicht negatives bis stagnierendes Umsatzwachstum vorsieht. Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich bei etwa 21 % liegen, ohne einmalige Aufwendungen zwischen 24,0 % und 24,5 %. Zudem wird die Bardividende für das Geschäftsjahr 2025 ausgesetzt, um die Kapitaldisziplin zu wahren.

In einem Investor Update am 30. Oktober 2025 stellte SIG einen strategischen Fahrplan zur Optimierung der Wertschöpfung vor. Die Schwerpunkte liegen auf der Portfoliooptimierung, der Verbesserung der Kostenstruktur und einer disziplinierten Kapitalallokation. Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von 0 bis 2 % erwartet, während die bereinigte EBIT-Marge über dem Niveau von 2025 liegen soll. SIG plant, die Dividendenzahlungen im Jahr 2026 mit einer Ausschüttungsquote von 30 bis 50 % des bereinigten Nettogewinns wieder aufzunehmen.

Insgesamt zeigt die SIG Group AG, dass sie trotz eines schwierigen Marktumfelds bestrebt ist, ihre Position zu stärken und zukünftige Wachstumschancen zu nutzen.

Die SIG Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 9,50EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:58 Uhr) gehandelt.