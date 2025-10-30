Fed plant Zinssenkung: Was bedeutet das für die Wirtschaft 2025?

Am 28. und 29. Oktober 2025 wird die US-Notenbank (Fed) voraussichtlich eine zweite Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließen, um einer möglichen Verschlechterung des Arbeitsmarktes entgegenzuwirken. Diese Maßnahme wird als präventiv angesehen, um die wirtschaftliche Stabilität zu fördern. Der Leitzins könnte somit auf eine Zielspanne von 3,75 % bis 4,00 % gesenkt werden. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, wird in seiner Pressekonferenz die Verpflichtung der Notenbank zu ihrem doppelten Mandat bekräftigen: die Inflation auf 2 % zu senken und gleichzeitig maximale Beschäftigung zu fördern. Angesichts der anhaltenden Inflationsrisiken wird er einen vorsichtigen Ton anschlagen, jedoch möglicherweise Raum für weitere Zinssenkungen signalisieren, abhängig von der Entwicklung der wirtschaftlichen Bedingungen.

Zusätzlich wird die Fed voraussichtlich auf eine baldige Beendigung ihres Programms der quantitativen Straffung (QT) hinarbeiten. Die Reserven, die derzeit bei etwa 3 Billionen US-Dollar liegen, sollen bis Ende des ersten Quartals 2026 auf rund 2,8 Billionen US-Dollar sinken. Dieses Niveau wird als „reichlich“ angesehen, was eine vorzeitige Beendigung des Prozesses rechtfertigen könnte. Insgesamt wird die Fed einen vorsichtigen und risikobewussten Ansatz verfolgen, um die Konjunktur zu stützen. Powell wird das Wachstum als solide und den Arbeitsmarkt als weitgehend ausgewogen beschreiben, auch wenn moderate Abwärtsrisiken bestehen. Er wird jedoch betonen, dass die Geldpolitik die Auswirkungen von Zöllen auf die Inflation ignorieren sollte, da die langfristigen Inflationserwartungen gut verankert sind.

Parallel dazu wird die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Sitzung am Donnerstag voraussichtlich ihre Geldpolitik beibehalten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird betonen, dass die EZB nur bei erheblichen und anhaltenden Abweichungen von ihrem 2%-Inflationsziel eingreifen wird. Der Einlagensatz dürfte bei 2 % bleiben, unterstützt durch robustes Wachstum und kontrollierte Inflation. Lagarde wird in ihrer Pressekonferenz die ausgewogenen Risiken und die robuste Binnenwirtschaft hervorheben. Die EZB wird eine abwartende Haltung einnehmen, bis die nächsten Wirtschaftsprognosen im Dezember aktualisiert werden. Diese Entwicklungen könnten den Weg für eine mögliche Zinssenkung im Jahr 2026 ebnen.

