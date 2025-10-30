PIERER Mobility AG: Hauptversammlung 2025 – Name, Kontrolle & mehr!

Die Einladung zur Hauptversammlung wurde am 28. Oktober 2025 veröffentlicht, und die relevanten Unterlagen sind ab dem 29. Oktober 2025 auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations verfügbar. Dazu gehören Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats, die Satzung im Änderungsmodus sowie Formulare für die Erteilung von Vollmachten.

Die PIERER Mobility AG hat eine außerordentliche Hauptversammlung für den 19. November 2025 einberufen, die um 10:00 Uhr MEZ im House of Brands in Munderfing stattfinden wird. Die Tagesordnung umfasst mehrere wichtige Punkte, darunter die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder. Ein zentraler Punkt ist die geplante Änderung des Firmennamens in „Bajaj Mobility AG“ und die damit verbundene Änderung der Satzung, die im Kontext eines bevorstehenden Kontrollwechsels steht.

Für die Teilnahme an der Hauptversammlung müssen Aktionäre ihren Anteilsbesitz am 9. November 2025 nachweisen. Depotverwahrte Inhaberaktien können durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachgewiesen werden. Diese Bestätigung muss bis spätestens 14. November 2025 bei der Gesellschaft eingehen. Aktionäre haben das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der an der Hauptversammlung teilnimmt und die gleichen Rechte wie der Aktionär hat.

Die Hauptversammlung bietet den Aktionären auch die Möglichkeit, zusätzliche Tagesordnungspunkte zu beantragen oder Beschlussvorschläge einzureichen, sofern sie bestimmte Beteiligungshürden erfüllen. Diese Anträge müssen bis zum 31. Oktober 2025 bzw. 10. November 2025 bei der Gesellschaft eingehen.

Die PIERER Mobility AG weist darauf hin, dass Aktionäre das Recht haben, in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, die für die Beurteilung der Tagesordnungspunkte relevant sind. Zudem können sie Anträge zu jedem Tagesordnungspunkt stellen, sofern sie ihre Teilnahmeberechtigung nachweisen.

Die Gesellschaft betont auch den Datenschutz und informiert über die Verarbeitung personenbezogener Daten von Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung. Diese Daten werden ausschließlich zur Wahrung der Rechte der Aktionäre verarbeitet und unterliegen den geltenden Datenschutzgesetzen.

Insgesamt zeigt die Einberufung der Hauptversammlung, dass PIERER Mobility AG sich in einer Phase des Wandels befindet, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Kontrolle durch Bajaj, was für die Aktionäre von erheblichem Interesse ist.

Die PIERER Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 13,12EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.