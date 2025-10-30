Rekordgewinne für Santander: 3,5 Milliarden Euro im Q3 2023!

Die Bank bestätigt ihre Prognose für das Gesamtjahr und hält an ihrem Ziel fest, über einen Zeitraum von zwei Jahren insgesamt 10 Milliarden Euro in Aktienrückkäufe zu investieren. Diese positiven Nachrichten haben auch die Anleger an der Börse erfreut: Die Santander-Aktie stieg am späten Vormittag in Madrid um fast vier Prozent und hat sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt. Mit einem aktuellen Marktwert von rund 130 Milliarden Euro ist Santander der wertvollste Kreditgeber in der Eurozone.

Die spanische Großbank Santander hat im dritten Quartal 2023 einen Nettogewinn von 3,5 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dies stellt das sechste Rekordquartal in Folge dar und übertrifft die Erwartungen der Analysten, die mit einem Gewinn von rund 3,4 Milliarden Euro gerechnet hatten. Die Bank konnte zudem die Rückstellungen für notleidende Kredite mit knapp 3 Milliarden Euro niedriger als erwartet halten, was das positive Ergebnis weiter unterstützt.

Unter der Leitung von Bankchefin Ana Botín befindet sich Santander in einer Phase strategischer Neuausrichtung. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Expansion in den US-Markt, wo das Investmentbanking-Geschäft durch die Integration von Mitarbeitern der ehemaligen Credit Suisse ausgebaut wurde. Diese Maßnahmen haben im dritten Quartal zu einem Gewinnanstieg von fast zwei Dritteln in diesem Segment geführt. Darüber hinaus hat Santander sein Geschäft im Vereinigten Königreich ausgebaut und sich gleichzeitig aus dem polnischen Markt zurückgezogen.

Analysten, wie Inigo Vega von Jefferies, sehen das Geschäftsumfeld für Santander positiv und erwarten, dass die Bank ihre Jahresziele übertreffen könnte. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital liegt bereits bei 16,1 Prozent, und für das Gesamtjahr wird eine Rendite von 16,5 Prozent angestrebt. Für Ende Februar 2026 plant Santander eine Investorenveranstaltung, bei der das Management voraussichtlich neue strategische Schritte ankündigen wird.

Insgesamt zeigt Santander eine starke Leistung und eine klare strategische Ausrichtung, die auf Wachstum und Rentabilität abzielt, insbesondere im wichtigen US-Markt.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 8,80EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 07:56 Uhr) gehandelt.