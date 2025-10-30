Frankreichs Wirtschaft nimmt unerwartet stark Fahrt auf

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaft ist im Sommer deutlich stärker gewachsen als von Experten erwartet. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Experten hatten für die Monate Juli bis September im Schnitt nur mit einem leichten Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet.

Seit Beginn des Jahres hat das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone kontinuierlich an Stärke gewonnen. Im Frühjahr war die Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent gewachsen, zu Beginn des Jahres um 0,1 Prozent, nachdem sie Ende 2024 noch stagniert hatte.

Auch im Jahresvergleich ist die französische Wirtschaft unerwartet stark gewachsen. In dieser Betrachtung legte die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 0,9 Prozent zu. Hier hatten Analysten einen Zuwachs um 0,6 Prozent erwartet.

Zu den Wachstumstreibern zählte der Außenhandel. Bei den Exporten meldete das Statistikamt für die Monate Juli bis September einen Zuwachs um 2,2 Prozent im Quartalsvergleich. Die Binnennachfrage ist dagegen unterdurchschnittlich gewachsen, mit einem Plus von 0,3 Prozent./jkr/zb



