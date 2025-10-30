BlackRock senkt Stimmrechtsanteil an Nemetschek SE: Was bedeutet das?

In der ersten Mitteilung vom 27. Oktober 2025 wird berichtet, dass BlackRock, Inc., mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, am 22. Oktober 2025 eine Schwellenberührung erreicht hat. Der Gesamtstimmrechtsanteil von BlackRock an der Nemetschek SE beträgt nun 7,30 %, bestehend aus 6,98 % Stimmrechten und 0,32 % Instrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der der Anteil bei 7,36 % lag, ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 115.500.000.

Am 27. und 28. Oktober 2025 veröffentlichte die Nemetschek SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens dokumentieren. Diese Mitteilungen wurden durch die EQS Group übermittelt und dienen der europaweiten Verbreitung.

In der zweiten Mitteilung vom 28. Oktober 2025 wird ein weiterer Anstieg des Stimmrechtsanteils von BlackRock festgestellt, der nun bei 7,31 % liegt. Dies setzt sich aus 6,99 % Stimmrechten und 0,32 % Instrumenten zusammen. Auch hier ist ein leichter Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung zu beobachten. Das Datum der Schwellenberührung für diese Mitteilung war der 23. Oktober 2025.

Die Mitteilungen sind Teil der regulativen Anforderungen, die sicherstellen, dass Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen transparent und nachvollziehbar sind. BlackRock, als einer der größten Vermögensverwalter weltweit, hat durch seine Beteiligung an der Nemetschek SE eine bedeutende Rolle im Aktionärsgefüge des Unternehmens. Die detaillierten Informationen zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass BlackRock keine anderen Unternehmen beherrscht oder von diesen beherrscht wird, die ebenfalls Stimmrechte an der Nemetschek SE halten.

Die Nemetschek SE, mit Sitz in München, ist ein führendes Unternehmen im Bereich Softwarelösungen für die Architektur-, Ingenieur- und Bauindustrie. Die regelmäßige Überwachung und Meldung von Stimmrechtsanteilen ist für Investoren und Analysten von großer Bedeutung, um die Einflussnahme großer Aktionäre auf Unternehmensentscheidungen zu verstehen.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 100,7EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.