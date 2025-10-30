TecDAX in mutmaßlicher Flagge

Von dem bisherigen Rekordhoch aus Anfang Juli dieses Jahres bei 3.994 Punkten hat sich der TecDAX zuletzt in der Spitze um 11,2 Prozent entfernt. Zwar setzte Mitte September wieder eine Erholungsbewegung ein, unglücklicherweise präsentiert sich diese in Gestalt einer bärischen Flagge und zeigt technisch weiteren Korrekturbedarf an. Dieser dürfte nach aktueller Auswertung durch einen Bruch des 50-Wochen-Durchschnitts bei 3.653 Punkten an Fahrt aufnehmen und vorläufige Abschläge auf 3.535 Punkte bereithalten. Ein weiterer Durchbruch unter diesen Support würde unweigerlich zu weiteren Abschlägen bis auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 3.389 Punkten führen und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Ein hierzu passender Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Kurssprung über das Vorwochenhoch von mindestens 3.795 Punkten gelingen, damit die Chance auf einen Kursanstieg auf 3.878 Punkte und darüber in den Bereich der Rekordstände von 3.194 Punkten gewahrt bleibt. Nach aktueller Auswertung wird dieses Szenario allerdings als zweitrangig angesehen.

1. Short-Position unter 3.650 Punkten eröffnen , Stopp über 3.720 Punkten platzieren. Kursziele 3.535/3.389 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY69AN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,54 - 3,74 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.321,46 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.321,46 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.672,18 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,83 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1L7F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,83 - 3,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.948,36 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.948,36 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.672,18 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.389 Punkte Hebel: 12,10 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.