Gewinne schmelzen weiter dahin

Die gut neun Wochen anhaltende Kursrallye bei Gold hielt bis auf ein Rekordniveau von 4.381 US-Dollar an und reichte exakt in den zuvor ermittelten Kurszielbereich von 4.340 US-Dollar heran. An dieser Stelle kam es schließlich auf Stundenbasis zu einem unmissverständlichen Doppelhoch und durch den Rückfall unter 4.200 US-Dollar schließlich zu einer temporären Trendumkehr. In der Spitze reichten die jüngsten Verluste in der Vorwoche bis auf 3.886 US-Dollar, wo eine volatile Stabilisierungsphase begann. Diese schmilzt nun wieder merklich ab, es liegen weitere Verlustrisiken im Chart, sodass der Markt schlussendlich erst nach weiteren Tiefs bereinigt sein dürfte.

Aus technischer Sicht sind unter den Vorwochentiefs von 3.886 US-Dollar weitere Abschläge zumindest in dem Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 3.846 Punkten und darunter bis auf 3.719 US-Dollar stark anzunehmen. Erst in diesem Bereich dürfte der Goldpreis wieder einen tragfähigen Boden, bestehend aus einem ehemaligen Widerstandsband aus Ende September, vorfinden und eine längere Erholungsbewegung einläuten. Dies schließt jedoch einen temporären Anstieg bis auf 4.055 US-Dollar nicht aus, von wo aus die genannten Ziele auf der Unterseite abgearbeitet werden dürften. Im beschriebenen Zielkorridor kann in Anschluss nach Bodenbildungstendenzen Ausschau gehalten werden.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Für den Goldpreis sind nach technischen Berechnungen weitere Abschläge mindestens in den Bereich von 3.719 US-Dollar stark anzunehmen und können für unerschrockene Anleger durch entsprechende Short-Positionen genutzt werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN DU4U0U würde sich bei dem vorgestellten Setup eine mögliche Rendite von 280 Prozent ergeben. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 26,54 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Widerstand um 4.025 US-Dollar vorläufig noch nicht unterschreiten. Im Schein würde sich hierdurch ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,20 Euro ergeben. Wegen der kurzen Haltedauer erfordert ein solcher Aktionsplan eine sehr engmaschige Beobachtung des Basiswertes.

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4U0U Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,85 – 5,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.060,00 US-Dollar Basiswert: Gold-Future KO-Schwelle: 4.060,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 3.959,02 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 26,54 Euro Hebel: 58,79 Kurschance: + 280 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

