Konsolidierung vorm Ende?!

Denn Tesla steht nur für reine Elektroautos, das Unternehmen ist ebenso stark in der Energieerzeugung und -speicherung, Robotik, Finanzierung, Wartung und Software sowie der Herstellung anderer wichtiger elektronischer Komponenten aufgeteilt. Das erklärt auch die vergleichsweise hohe Bewertung des Unternehmens und den aktuellen Aktienkurs, der sich nur wenige Prozent von seinem bisherigen Allzeithoch aus Mitte Dezember von 488,54 US-Dollar aufhält. Eine nachhaltige Auflösung der Schiebephase der letzten Wochen samt eines Kurssprungs über das 2024er-Hoch könnte demnach eine neuerliche Kaufwelle bei Tesla auslösen, in diesem Fall zunächst auf 568,47 und darüber in den Bereich von 593,32 US-Dollar. Eine solche Entwicklung würde sich für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten - ein passender Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite sollte es jetzt nicht mehr nachhaltig unter das Niveau von 368,95 US-Dollar talwärts gehen, dies würde nämlich Abwärtsrisiken zunächst in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts (blaue Linie) bei 340,24 US-Dollar eröffnen, darunter müsste die Horizontalunterstützung bei 292,23 US-Dollar zum Einsatz kommen.

1. Long-Position ab 470,75 US-Dollar anvisieren , Stopp unter 435,50 US-Dollar platzieren. Kursziele 488,54/568,47 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4Q8J Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,81 - 2,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 424,5544 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 424,5544 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 455,26 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 14,08 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY1D3B Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,25 - 3,26 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 494,2629 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 494,2629 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 455,26 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,62 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.