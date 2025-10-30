Mister Spex ernennt neuen CFO: Benjamin von Schenck übernimmt 2025!

Tobias Krauss, CEO von Mister Spex, äußerte sich positiv über die Ernennung von von Schenck und betonte dessen umfassende Finanzexpertise sowie seine Fähigkeit, Transformations- und Integrationsprozesse zu steuern. Krauss sieht in von Schenck eine Schlüsselperson für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung, die auf nachhaltiges Wachstum und Profitabilität abzielt. Nicola Brandolese, Vorsitzender des Aufsichtsrats, ergänzte, dass von Schencks Erfahrung mit digitalen Plattformen wertvolle Impulse für die Skalierung des Unternehmens liefern wird.

Mister Spex SE hat Benjamin von Schenck zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt, der seine Position am 1. November 2025 antreten wird. Er folgt auf Stephan Schulz-Gohritz, der das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Oktober 2025 verlässt. Von Schenck bringt über 15 Jahre Erfahrung in Finanz- und Führungspositionen in digitalen Geschäftsmodellen, im Einzelhandel und in der Medienbranche mit. Zuletzt war er CFO bei Outfittery, wo er das Unternehmen durch ein herausforderndes Marktumfeld und eine Fusion mit Lookiero führte. Davor hatte er mehrere leitende Finanzpositionen bei ProSiebenSat.1 Media SE inne, wo er die digitale Geschäftsentwicklung und zentrale Integrationsprojekte verantwortete. Seine Karriere begann im Investment Banking bei BNP Paribas in Frankfurt und Paris.

Benjamin von Schenck selbst zeigte sich erfreut über die neue Herausforderung und betonte das Potenzial von Mister Spex, das durch die Kombination einer starken Marke mit einem differenzierten Omnichannel-Modell und innovativen Technologien gegeben ist. Er plant, aktiv an der strategischen und finanziellen Weiterentwicklung des Unternehmens mitzuwirken.

Stephan Schulz-Gohritz, der das Unternehmen seit Januar 2024 leitete und interimistisch die Gesamtverantwortung übernahm, spielte eine zentrale Rolle in der Transformation von Mister Spex. Unter seiner Führung wurde das Restrukturierungsprogramm SpexFocus initiiert, das weiterhin operative und finanzielle Verbesserungen erzielt. Der Aufsichtsrat dankte Schulz-Gohritz für seinen Einsatz und seine Beiträge zur nachhaltigen Profitabilität des Unternehmens.

Mister Spex hat sich seit seiner Gründung 2007 von einem reinen Online-Optiker zu einem führenden Omnichannel-Optiker in Deutschland entwickelt, mit über 8 Millionen Kunden und 65 eigenen Filialen. Das Unternehmen setzt auf innovative Technologien und einen exzellenten Kundenservice, um den Brillenkauf zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen.

Die Mister Spex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,460EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.