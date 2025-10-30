Silberpreis fester +0,63 % aktuell 47,87 USD

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Positiver Handelstag: Silber +0,63 % auf 47,87 USD.

    Silber steigt moderat um +0,63 % auf 47,87USD. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

    1 Woche -1,71 %
    1 Monat +1,28 %
    3 Monate +24,80 %
    1 Jahr +38,50 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,57116USD. Heute notiert Silber bei 47,87USD. Ihr Einsatz wäre nun 30.744,7USD wert – ein Zuwachs von +207,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer Korrektur von fast 20% in den letzten 14 Tagen gibt es Bedenken über eine mögliche Bullenfalle. Dennoch wird Silber als unterbewertet angesehen, mit langfristigen Prognosen über 50 USD. Technische Analysen deuten darauf hin, dass der Preis die 200-Tage-Linie erreichen könnte, während fundamentale Aspekte wie Angebot und Nachfrage positiv bewertet werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



