Vossloh verbessert Umsatz und operativen Gewinn stärker als erwartet
- Vossloh Umsatz im Q3 um 9% auf 326 Mio. Euro gestiegen.
- Ebit über 31 Mio. Euro, 13% mehr als im Vorjahr.
- Konzernergebnis leicht gesunken auf 16,5 Mio. Euro.
WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat im dritten Quartal positiv überrascht. In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz um neun Prozent auf 326 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) gut 31 Millionen Euro und damit über 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Ergebnisse fielen besser aus als Analysten erwartet hatten. Das Konzernergebnis verschlechterte sich im dritten Quartal hingegen leicht auf 16,5 Millionen Euro, was unter anderem an höheren Zinsaufwendungen lag. Vossloh bestätigte die Jahresziele, die Anfang Oktober angepasst wurden, nachdem die Übernahme des französischen Betonschwellenherstellers Sateba abgeschlossen war./lew/stk
Ich bin mal (wieder) mit einer Starter Posi rein, da ich den Kursrutsch für übertrieben halte.
In dieser Folge von Mehrwert spricht Christoph Schlienkamp mit Dr. Thomas Triska, CFO der Vossloh AG. Gemeinsam beleuchten wir Vosslohs Weg vom „Gemischtwarenladen“ zum internationalen Systemhaus für den Fahrweg Schiene, die Rolle von Innovation und KI bei Smart Maintenance sowie die größte Akquisition der Firmengeschichte – Sateba. Ein Gespräch über die Schiene als Verkehrsträger der Zukunft und darüber, wie Vossloh Transformation, Innovation und Wachstum verbindet.
Themen dieser Folge:
• Transformation vom Schraubenlieferanten zum Systemanbieter
• Digitale Lösungen & KI als Treiber smarter Instandhaltung
• Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal – wie grün kann Bahntechnik sein?
• Infrastrukturboom weltweit: Chancen, Risiken und Engpässe
• Was Investoren an der Vossloh-Story oft übersehen
Zum Abschluss verrät Dr. Triska, warum Vossloh seines Erachtens im Spannungsfeld von Transformation, Innovation und Zukunft bestens aufgestellt ist.
https://www.ardmediathek.de/video/die-nordreportage/die-schi…
Sehr interessant!