Vossloh verbessert Umsatz und operativen Gewinn stärker als erwartet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 79,30 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -6,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,53 Mrd..

Vossloh zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von +8,14 %/+37,40 % bedeutet.