Nano One erhält 5 Mio. CAD von der kanadischen Regierung zur Unterstützung der Kapazitätserweiterung im Werk in Candiac und zur Förderung der Kommerzialisierung von One-Pot-LFP

- Nano One erhält 5 Millionen CAD von NRCan für die Skalierung und Kommerzialisierung von One-Pot LFP

- Die Finanzierung unterstützt die geplante Expansion in Candiac, einschließlich der Entwicklung von LFP-Kathodenmaterialien für die Märkte stationärer Energiespeichersysteme (ESS), Verteidigung und Elektrofahrzeuge

- Die staatliche Unterstützung stärkt Kanadas Rolle beim Aufbau einer eigenen LFP-Lieferkette

Vancouver (Kanada), den 29. Oktober 2025 - Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnikunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen des Energieinnovationsprogramms von Natural Resources Canada (NRCan) einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 5 Millionen CAD erhalten hat, um die Produktion von One-Pot-Lithium-Eisenphosphat (LFP)-CAM zu skalieren und die Kommerzialisierung voranzutreiben.

„Die kanadische Regierung ist stolz darauf, Nano One bei der Skalierung ihrer in Kanada entwickelten Batterieinnovation zu unterstützen. In einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage im Hinblick auf Batterien stark ansteigt, könnte ihre Arbeit nicht wichtiger sein. Wir zeigen der Welt, wie man sauberere, sicherere und nachhaltigere Lieferketten aufbaut. Diese patentierte Technologie, die hier bei uns entwickelt wurde, trägt dazu bei, Kanada als weltweit führenden Anbieter von Batteriematerialien der nächsten Generation zu positionieren - und beweist, dass Kanada die Welt mit Energie versorgen kann.“

sagte der ehrenwerte Tim Hodgson, Minister für Energie und Rohstoffe

Die Finanzierung unterstützt die laufenden Arbeiten von Nano One in seinen Werken in Candiac (Québec) und Burnaby (British Columbia) bis zum 31. März 2027. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, die Entwicklung verschiedener Produktqualitäten von One-Pot-LFP fortzusetzen, um die Leistungsanforderungen in den Bereichen Energiespeichersysteme, Verteidigung, Elektrofahrzeuge und andere Anwendungen zu erfüllen. Sumitomo Metal Mining ist Projektpartner im Rahmen dieser NRCan-Förderung und wird technisches Know-how als Sachleistung einbringen.