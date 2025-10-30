BERENBERG stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 56 auf 60 Euro angehoben, aner die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe im vergangenen Quartal in einem immer noch schwierigen Umfeld solide abgeschnitten und insbesondere mit dem Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Romain Gourvil am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Dazu kämen die wieder aufgenommenen Aktienrückkäufe. Der Experte hob seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) an./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 57,03EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

