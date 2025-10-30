    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    BERENBERG stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 56 auf 60 Euro angehoben, aner die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe im vergangenen Quartal in einem immer noch schwierigen Umfeld solide abgeschnitten und insbesondere mit dem Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Romain Gourvil am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Dazu kämen die wieder aufgenommenen Aktienrückkäufe. Der Experte hob seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) an./rob/gl/ag

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 57,03EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Romain Gourvil
    Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 60
    Kursziel alt: 56
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


