LPKF Laser & Electronics: Fortschritte im 9-Monatsbericht trotz Hürden
LPKF Laser & Electronics SE trotzt globalen Widrigkeiten mit Fortschritten und strategischen Initiativen, um langfristig zu wachsen.
- LPKF Laser & Electronics SE verzeichnete im dritten Quartal 2025 Fortschritte in zentralen Geschäftsbereichen trotz globaler Herausforderungen.
- Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 2 % auf 83,9 Mio. EUR, während sich das bereinigte EBIT auf -0,8 Mio. EUR verbesserte.
- Der Auftragseingang sank aufgrund eines schwachen zweiten Quartals und ausbleibender Solaraufträge auf 65,4 Mio. EUR, verglichen mit 84,1 Mio. EUR im Vorjahr.
- Das strategische Programm „North Star“ wurde gestartet, um die Profitabilität zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.
- Im Segment Electronics zeigte sich im dritten Quartal ein Wachstum, insbesondere durch das Lasersystem CuttingMaster 2000.
- LPKF sieht großes Wachstumspotenzial in der LIDE-Technologie für den Halbleitermarkt und plant, die strategische Position in diesem Bereich weiter auszubauen.
