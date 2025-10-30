LPKF Laser & Electronics: Fortschritte im 9-Monatsbericht trotz Hürden

LPKF Laser & Electronics SE verzeichnete im dritten Quartal 2025 Fortschritte in zentralen Geschäftsbereichen trotz globaler Herausforderungen.

Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 2 % auf 83,9 Mio. EUR, während sich das bereinigte EBIT auf -0,8 Mio. EUR verbesserte.

Der Auftragseingang sank aufgrund eines schwachen zweiten Quartals und ausbleibender Solaraufträge auf 65,4 Mio. EUR, verglichen mit 84,1 Mio. EUR im Vorjahr.

Das strategische Programm „North Star“ wurde gestartet, um die Profitabilität zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Im Segment Electronics zeigte sich im dritten Quartal ein Wachstum, insbesondere durch das Lasersystem CuttingMaster 2000.

LPKF sieht großes Wachstumspotenzial in der LIDE-Technologie für den Halbleitermarkt und plant, die strategische Position in diesem Bereich weiter auszubauen.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei LPKF Laser & Electronics ist am 30.10.2025.

Der Kurs von LPKF Laser & Electronics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,1950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,07 % im Minus.

1 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,1600EUR das entspricht einem Minus von -0,49 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.901,81PKT (+0,04 %).





