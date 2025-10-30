PUMA startet Reset-Phase: Neue Strategien im 3. Quartal!
PUMA wagt einen mutigen Neuanfang: Mit einer umfassenden Reset-Phase im dritten Quartal 2025 strebt das Unternehmen an, sich als eine der führenden Sportmarken weltweit zu positionieren.
Foto: Daniel Karmann - dpa
- PUMA hat im dritten Quartal 2025 eine Reset-Phase eingeleitet, um sich als eine der Top-3 Sportmarken weltweit zu etablieren.
- Der Umsatz sank währungsbereinigt um 10,4% auf € 1.955,7 Millionen, was auf strategische Maßnahmen im Rahmen des Resets zurückzuführen ist.
- Die Rohertragsmarge fiel um 260 Basispunkte auf 45,2% aufgrund verstärkter Verkaufsförderungsmaßnahmen, höherer Frachtkosten und Rückstellungen.
- PUMA plant, bis Ende 2026 weltweit ca. 900 Verwaltungsstellen abzubauen, um die Kostenbasis zu reduzieren.
- Das bereinigte EBIT ohne Einmalkosten sank auf € 39,5 Millionen, während das berichtete EBIT aufgrund von Einmalkosten bei € 29,4 Millionen lag.
- PUMA bestätigt den Ausblick für 2025 mit einem erwarteten währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und einem EBIT-Verlust.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PUMA ist am 30.10.2025.
Der Kurs von PUMA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,835EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.005,86PKT (+0,02 %).
