Bellevue Group Revamps UK Strategy with New Healthcare Trust Manager
Bellevue Group AG is strategically realigning its management approach for Bellevue Healthcare Trust, reflecting its commitment to navigating the complex UK investment landscape.
- Bellevue Group AG is transferring the management of Bellevue Healthcare Trust to a new investment manager due to a strategic review.
- The current market capitalization of Bellevue Healthcare Trust is significantly reduced to GBP 146 million.
- The decision to change management is in response to a challenging environment for UK investment trusts.
- Bellevue Group will streamline its UK activities and focus its business model further.
- Bellevue is a specialized asset manager listed on the SIX Swiss Exchange, managing assets of CHF 4.8 billion as of June 30, 2025.
- The company was established in 1993 and employs 90 professionals, focusing on healthcare strategies and alternative investments.
