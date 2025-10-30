    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell

    Britischer Ölgigant

    Shell überrascht mit Milliardengewinn – und startet neues Aktienrückkaufprogramm

    Shell übertrifft im dritten Quartal die Gewinnerwartungen und startet ein neues Aktienrückkaufprogramm über 3,5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie legt leicht zu.

    • Shell übertrifft Q3-Erwartungen mit 5,4 Mrd. USD.
    • Neues Aktienrückkaufprogramm über 3,5 Mrd. USD.
    • Nettoverschuldung sinkt auf 41,2 Mrd. USD.
    Shell überrascht mit Milliardengewinn – und startet neues Aktienrückkaufprogramm
    Foto: Alastair Grant/AP/dpa

    Der britische Energieriese Shell hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine Anleger mit einem weiteren groß angelegten Aktienrückkaufprogramm überrascht. Das Unternehmen kündigte an, in den kommenden drei Monaten weitere 3,5 Milliarden US-Dollar in den Rückkauf eigener Aktien zu investieren – bereits das 16. Quartal in Folge mit mindestens 3 Milliarden US-Dollar an Rückflüssen an die Anteilseigner.

    Im dritten Quartal erzielte Shell ein bereinigtes Ergebnis von 5,4 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten laut LSEG im Schnitt mit 5,05 Milliarden US-Dollar gerechnet. Damit übertraf Shell die Erwartungen deutlich – auch wenn das Ergebnis unter dem Vorjahreswert von 6 Milliarden US-Dollar liegt.

    Konzernchef Wael Sawan sprach von einem weiteren starken Quartal mit "klaren Fortschritten im gesamten Portfolio" und betonte die gute Performance des Marketinggeschäfts sowie der Tiefsee-Förderprojekte im Golf von Mexiko und in Brasilien.

    Die Nettoverschuldung sank zum Quartalsende auf 41,2 Milliarden US-Dollar – nach 43,2 Milliarden im Vorquartal. Der Konzern profitiert weiterhin von robusten Margen im Raffineriegeschäft und starken Handelsergebnissen, während sich die Ölpreise zuletzt stabil über 80 US-Dollar je Barrel hielten.

    Die Aktie von Shell, gelistet in London, hat seit Jahresbeginn mehr als 16 Prozent zugelegt und damit viele Branchenkonkurrenten hinter sich gelassen.

    Die Zahlen von Shell folgen auf einen Gewinneinbruch beim norwegischen Konkurrenten Equinor, der am Mittwoch einen deutlichen Rückgang der Quartalsgewinne gemeldet hatte. In den kommenden Tagen werden auch die US-Giganten Exxon Mobil und Chevron sowie BP aus Großbritannien ihre Ergebnisse vorlegen – Anleger blicken gespannt auf den weiteren Branchenvergleich.

    Im frühen Donnerstagshandel an der Börse Frankfurt steht die Shell-Aktie leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 33 Euro (Stand: 08:31 Uhr).

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
