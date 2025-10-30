Erwerbstätigkeit im September leicht gesunken

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im September 2025 sind rund 45,9 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig gewesen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ging die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt leicht gegenüber dem Vormonat zurück (-21.000 Personen). Dies war der fünfte Rückgang in Folge, denn von Mai bis August 2025 war die Erwerbstätigkeit ebenfalls um durchschnittlich je 15.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.



Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im September 2025 gegenüber August 2025 mit Beginn der Herbstbelebung um 150.000 Personen (+0,3 Prozent). Der saisonal übliche Anstieg der Erwerbstätigenzahl fiel damit merklich schwächer aus als im September-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (+196.000 Personen).





Im Vorjahresvergleich gegenüber September 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im September 2025 um 46.000 Personen (-0,1 Prozent). Der seit Mai 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich setzte sich somit fort.



Im Durchschnitt des dritten Quartals 2025 gab es nach vorläufigen Berechnungen rund 46,0 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept). Im Vergleich zum Vorquartal sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 41.000 Personen (-0,1 Prozent).



Im September 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,84 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 425.000 Personen oder 30,1 Prozent mehr als im September 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 4,1 Prozent und zeigte damit im Vergleich zum Vorjahresmonat einen starken Anstieg um 0,9 Prozentpunkte (September 2024: 3,2 Prozent).



Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im September 2025 mit 1,71 Millionen Personen um 15.000 Personen über dem Vormonat August (+0,9 Prozent). Die bereinigte Erwerbslosenquote stieg auf 3,9 Prozent (August 2025: 3,8 Prozent).





