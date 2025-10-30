    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric
    Nachfrage nach Energietechnik treibt Schneider Electric weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz von Schneider Electric steigt um 4,4 %
    • Organisches Wachstum der Erlöse bei 9 % über Erwartungen
    • Ebita-Ziel für 2023 bleibt bei +10 bis 15 % stabil
    Foto: Arne Dedert - DPA

    RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Konzern Schneider Electric hat im dritten Quartal dank der anhaltend hohen Energietechnik-Nachfrage zugelegt. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 4,4 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Aus eigener Kraft - also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte - zogen die Erlöse um neun Prozent an. Damit übertraf der in Teilen mit Siemens und Siemens Energy konkurrierende Konzern die Erwartungen der Analysten.

    Das Ebita-Ziel für das Gesamtjahr bestätigte Schneider Electric. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll organisch um 10 bis 15 Prozent zulegen. Bei Umsatz und Marge erwartet Schneider nun eher das untere Ende der Spannen. Das im EuroStoxx 50 Unternehmen rechnet 2025 mit einem organischen Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent. Die Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll sich um 0,5 bis 0,8 Prozentpunkte verbessern. Die bereinigte Marge soll gemessen am operativen Ergebnis (Ebita) 18,7 bis 19,0 Prozent betragen./mne/zb/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 253,8 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +11,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 83,53 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -64,73 %/-13,25 % bedeutet.




