    Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger

    Für Sie zusammengefasst
    • BBVA verzeichnet Gewinnrückgang im Q3 2023.
    • Überschuss von 2,53 Mrd. Euro, -4% im Vergleich.
    • Übernahmeangebot für Sabadell gescheitert, Aktie steigt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 2,53 Milliarden Euro und damit knapp vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in Madrid mitteilte. Dies entsprach etwa den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Während die Erträge um gut vier Prozent auf 9,1 Milliarden Euro stiegen, zehrten höhere Betriebskosten, Abschreibungen, Steuern und ungünstige Währungskurse die Mehreinnahmen auf. Bei konstanten Währungskursen wäre der Gewinn leicht gestiegen.

    Mitte Oktober war BBVA erneut mit dem Versuch gescheitert, die heimische Rivalin Sabadell zu übernehmen. Nur etwas mehr als ein Viertel der Banco-Sabadell-Aktionäre nahm das Kaufangebot an. BBVA hatte zuletzt je eine eigene Aktie für jeweils 4,8376 Sabadell-Papiere geboten. Dies entsprach kurz vor dem Scheitern einer Bewertung von gut 16 Milliarden Euro. Mit der Übernahme hätte BBVA das eigene Geschäft in Spanien deutlich ausgebaut. Zugleich hätte sie ihre Abhängigkeit von der Entwicklung in Mexiko, Südamerika und der Türkei verringert, wo sie stark vertreten ist.

    An der Börse kam das Scheitern des Angebots gut an. Die Marktkapitalisierung der Bank kletterte seitdem um rund zwölf Prozent auf zuletzt mehr als 100 Milliarden Euro - so viel war die Bank noch nie wert./stw/mis/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 17,60 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +4,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 99,62 Mrd..

    BBVA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6642. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -24,53 %/-1,31 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
