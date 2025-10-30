Mega-Zahlen! KI-Offensive treibt Wachstum an

Scout24 profitierte im dritten Quartal mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional- und Private-Segment.

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf knapp 166 Millionen Euro. Dabei betrug das organische Wachstum 11,1 Prozent. In den ersten neun Monaten 2025 stieg der Umsatz um 15,3 Prozent auf 483,8 Mio. EUR. Das organische Wachstum blieb mit 11,5 Prozent im selben Zeitraum zweistellig.

Dementsprechend zeigt sich das Management nun für das vierte Quartal optimistischer und hat die angehobene Prognose konkretisiert. Das Umsatzwachstum wird jetzt im mittleren bis oberen Bereich von 14 bis 15 Prozent erwartet, wie das Unternehmen mitteilte.

"Wir haben im dritten Quartal starke Ergebnisse erzielt und sind bei Umsatz und Kunden gewachsen. Zudem haben wir mit HeyImmo einen KI-Assistenten gestartet, der die Suche für unsere Nutzer verbessert. Durch den Kauf von Fotocasa und Habitaclia zu attraktiven Konditionen bauen wir unsere Position in Europa aus. Gleichzeitig nutzen wir weiter die großen Wachstumschancen in Deutschland", kommentiert Ralf Weitz, CEO der Scout24 SE.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg um rund 15 Prozent auf 104 Millionen Euro. Damit übertraf Scout24 beim Umsatz und Ergebnis die Erwartungen der Experten. Die operative Marge lag im Quartal stabil bei 62,9 Prozent.

Nach Steuern stieg der Gewinn deutlich auf etwas mehr als 100 Millionen Euro von rund 50 Millionen im Vorjahr. Der Konzern profitierte dabei laut Mitteilung von einem einmaligen Gewinn von 43 Millionen Euro aus der Neubewertung latenter Steuern. Bereinigt um Sonderfaktoren stieg der Gewinn um 18 Prozent auf rund 65 Millionen Euro.

Die operativen Kosten für die ersten neun Monate 2025 stiegen im Jahresvergleich um 11,1 Prozent, hauptsächlich bedingt durch die Konsolidierung der jüngsten Akquisitionen. Auf organischer Basis erhöhten sich die operativen Kosten lediglich im mittleren einstelligen Bereich.

Im selben Zeitraum blieben die Personalaufwendungen organisch stabil, stiegen jedoch um 9,9 Prozent, getrieben durch die Integration der kürzlich durchgeführten Akquisitionen. Die Marketingkosten erhöhten sich zwar leicht durch Brand- und Imagekampagnen, organisch sanken sie jedoch aufgrund von Effizienzgewinnen im Leads-Geschäft.

Die durch die Interkonnektivitätsstrategie erzielten Effizienzverbesserungen ermöglichten gezielte Reinvestitionen in Brandmarketing zur Unterstützung des langfristigen Wachstums. Die IT-Kosten stiegen um 17,2 Prozent, hauptsächlich aufgrund der Implementierung neuer Cloud-basierter Unternehmenssoftware und höherer AWS-Kosten.

Die AWS-Kosten resultieren aus der Migration von Akquisitionen zu AWS und einem erhöhten Datenvolumen. Weitere Faktoren waren laufende KI-Investitionen und die Integration der jüngsten Akquisitionen.

Mit einem Kostenanstieg unter dem Umsatzwachstum von 15,3 Prozent beweist Scout24 in den ersten neun Monaten fortgesetzten operativen Leverage. Gleichzeitig investiert das Unternehmen weiter in Bereiche wie Produktentwicklung, KI-Technologien, technische Infrastruktur und IT-Systeme.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 97,75EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.

