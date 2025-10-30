    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVodafone Group AktievorwärtsNachrichten zu Vodafone Group
    Vodafone kauft Cloud-Service-Anbieter Skaylink

    Für Sie zusammengefasst
    • Vodafone kauft Cloud-Anbieter Skaylink für 175 Mio. €
    • Übernahme stärkt Cloud- und Cybersicherheitsgeschäft
    • Umsatzsteigerung von 1 Mrd. € in fünf Jahren geplant
    Vodafone kauft Cloud-Service-Anbieter Skaylink
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Telekommunikationskonzern Vodafone verstärkt sein Cloud- und Cybersicherheitsgeschäft mit einem Zukauf in Deutschland. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag übernimmt Vodafone den in München ansässigen Anbieter für Cloud-Service-Lösungen Skaylink für einen Gesamtkaufpreis, der einem Unternehmenswert von 175 Millionen Euro entspricht. Die Transaktion soll bis Ende März 2026 abgeschlossen werden.

    Mit dem Zukauf will sich das Management stärker in den Bereichen Cloud und Security positionieren. Die mehr als 500 Cloud-Spezialisten von Skaylink sollen künftig eng mit den Experten von Vodafone zusammenarbeiten. Skaylink soll dabei auch weiterhin unter diesem Namen im Markt tätig sein, die technischen Abläufe sollen aber vereinheitlicht werden.

    Nach dem Start der Cybersicherheitszentrale im März sei die Übernahme von Skaylink ein nächster Meilenstein bei Vodafones strategischer Neuausrichtung im Geschäftskundenbereich, hieß es vom Konzern weiter.

    Vodafone will vor allem bei Zukunftstechnologien wachsen. Der Geschäftskundenumsatz soll laut Mitteilung dadurch in fünf Jahren um eine Milliarde Euro gesteigert werden. Dem Vernehmen nach entspricht das einer prozentualen Steigerung im mittleren zweistelligen Bereich. Vodafone selbst machte dazu keine Angabe./err/tav/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 1,024 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 24,82 Mrd..

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0456. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 80,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+7.614,56 % bedeutet.




