Cherry SE: Q3-Ergebnisse 2025 & Sparmaßnahmen im Fokus!
Cherry SE zeigt mit den vorläufigen Ergebnissen für Q3 2025 positive Entwicklungen trotz Herausforderungen. Der Umsatz stieg auf 24,7 Mio. Euro, was eine erfreuliche Verbesserung zum Vorjahr darstellt. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf -10,6 %, bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. CEO Oliver Kaltner unterstreicht die strategische Neuausrichtung und die finanzielle Stabilität.
Foto: Cherry SE
- Cherry SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 mit einem Umsatz von 24,7 Mio. Euro, was einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die bereinigte EBITDA-Marge für Q3 2025 liegt bei -10,6 %, eine Verbesserung gegenüber -13,7 % im Vorjahr, jedoch unter den internen Erwartungen.
- Der Konzernumsatz für die ersten neun Monate 2025 beträgt 70,7 Mio. Euro, ein Rückgang von 16,0 % im Vergleich zu 84,2 Mio. Euro im Vorjahr.
- Im Segment GAMING & OFFICE PERIPHERALS wurde ein Umsatz von 16,7 Mio. Euro erzielt, während das Segment COMPONENTS Umsatzrückgänge verzeichnete.
- Durch striktes Liquiditätsmanagement konnte die Cash-Burn-Rate auf -8,8 Mio. Euro gesenkt werden, und die Barmittel beliefen sich auf 7,5 Mio. Euro.
- CEO Oliver Kaltner betont die Fortschritte in der strategischen Neuausrichtung und die Priorität der Stärkung der Bilanzstruktur trotz anhaltender Herausforderungen.
Der nächste wichtige Termin, vorläufige Ergebnisse zum dritten Quartal 2025, bei Cherry ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Cherry lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,5780EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.
