    Laserspezialist LPKF mit weniger Umsatz im Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • LPKF spürt Investitionszurückhaltung bei Kunden.
    • Umsatz sank um über 9% auf 24,8 Millionen Euro.
    • Auftragsbestand halbierte sich auf 32,5 Millionen Euro.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GARBSEN (dpa-AFX) - Der Laserspezialist LPKF hat auch im dritten Quartal die Investitionszurückhaltung bei seinen Kunden aufgrund der unberechenbaren Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu spüren bekommen. "Der exportorientierte deutsche Maschinenbau steht vor externen Herausforderungen wie der Krise der Automobilindustrie, geopolitischen Spannungen, gestiegenen Energiekosten und handelspolitischen Unsicherheiten, die sowohl uns als auch unsere Kunden betreffen", schrieb Unternehmenschef Klaus Fiedler am Donnerstag in einem Brief an seine Aktionäre. Die erst im September gekappten Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

    Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut neun Prozent auf 24,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Garbsen mitteilte. Der Auftragsbestand halbierte sich fast Ende September im Vergleich zum Vorjahr auf 32,5 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich jedoch leicht von minus 0,6 Millionen auf minus 0,1 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 2,1 Millionen Euro an, nach einem Fehlbetrag von knapp 1,6 Millionen Euro im Vorjahr./mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 7,16 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um +1,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 175,40 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +38,70 %/+80,31 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

