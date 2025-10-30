Seltene Erden, seltener Frieden – Trumps Mini-Deal mit Xi

Das Abkommen sieht vor, dass China im Gegenzug sein Lizenzsystem für Seltene Erden für mindestens ein Jahr aussetzt und die Regelung in dieser Zeit überprüft. Zudem nimmt Peking den Kauf von US-Sojabohnen wieder auf – ein politischer Erfolg für Trump, der damit seine ländliche Wählerbasis entlastet. Auch beim Thema TikTok kam Bewegung in die Gespräche: Xi signalisierte Zustimmung zum geplanten Verkauf des US-Geschäfts der Video-App an ein von der Trump-Regierung unterstütztes Konsortium.

Donald Trump und Xi Jinping haben sich am Donnerstag in Südkorea zu ihrem ersten Gipfeltreffen seit sechs Jahren getroffen – und ein befristetes Handelsabkommen beschlossen, das vor allem die Spannungen um Zölle, Seltene Erden und Fentanyl-Exporte entschärfen soll. Nach rund hundert Minuten beendeten die Staatschefs ihre Gespräche in Busan mit einem Handschlag. Trump sprach anschließend von einem "erstaunlichen Treffen" und kündigte an, die Zölle auf chinesische Fentanyl-Produkte mit sofortiger Wirkung von 20 auf 10 Prozent zu senken.

Xi betonte zu Beginn des Treffens, er sei "bereit, weiterhin mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um eine solide Grundlage für die Beziehungen zwischen China und den USA zu schaffen", und fügte hinzu: "Angesichts von Wind, Wellen und Herausforderungen sollten Sie und ich den richtigen Kurs beibehalten und dafür sorgen, dass das riesige Schiff der chinesisch-amerikanischen Beziehungen stetig vorankommt." Trump wiederum erklärte: "Ich denke, wir haben uns bereits auf viele Dinge geeinigt und werden uns jetzt auf einige weitere einigen."

Insider berichten, dass die Vereinbarung als taktischer Waffenstillstand zu verstehen ist, nicht als umfassendes Handelsabkommen. Viele Streitpunkte – darunter Technologietransfer, Sanktionen und Investitionsregeln – bleiben offen. Besonders sensibel bleibt die Frage des Zugangs chinesischer Unternehmen zu amerikanischen Halbleitern. Trump sagte, er habe "über Chips gesprochen", aber betonte: "Wir sprechen nicht über Blackwell." Damit bezog er sich auf Nvidias neue Generation von KI-Prozessoren, deren Export an China weiterhin untersagt bleibt.

Das Treffen fiel mit einem historischen Moment an der Wall Street zusammen: Nvidia überschritt als erstes Unternehmen der Welt die Marke von fünf Billionen US-Dollar Börsenwert. Die Aussicht, dass die USA ihre Exportbeschränkungen gegenüber China lockern könnten, bewegte die Märkte – doch Trump ruderte rasch zurück. Beobachter werteten das Treffen daher als diplomatische Entspannung ohne grundlegenden Kurswechsel.

Xi und Trump lobten sich gegenseitig für ihre Führungsstärke. Xi sagte, Chinas Aufstieg gehe "Hand in Hand mit Ihrer Vision 'Make America Great Again'", während Trump von einer "fantastischen Beziehung" sprach. Beide kündigten gegenseitige Staatsbesuche für 2026 an. Trotz aller Annäherung blieb die Reaktion an den Finanzmärkten verhalten: Asiatische Aktien gaben leicht nach, während Gold und US-Anleihen moderat zulegten. Analystin Anna Wu von Van Eck fasste zusammen: "Die Märkte betrachten dies eher als taktischen Waffenstillstand denn als langfristiges Abkommen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



