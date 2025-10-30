BioNxt erhält von Eurasischer Patentorganisation Benachrichtigung über „Erteilungsbereitschaft“

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 30. Oktober 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisierter Biowissenschaftsinnovator, freut sich bekannt zu geben, dass die Eurasische Patentorganisation (EAPO) eine Benachrichtigung über die „Erteilungsbereitschaft“ („Readiness to Grant Notification“) für die umfassende Patentanmeldung des Unternehmens im Hinblick auf die sublinguale Verabreichung von Krebsmedikamenten zur Behandlung von neurodegenerativen Autoimmunerkrankungen übermittelt hat. Diese Patentfamilie eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für die Entwicklung und Vermarktung eigener Produkte. Dazu zählt auch das Leitprodukt von BioNxt, BNT23001, eine sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin für die Behandlung von Multipler Sklerose (MS).

Erwartungsgemäß wird die EAPO BioNxt nach Entrichtung einer Veröffentlichungsgebühr, die das Unternehmen der EAPO diese Woche überweisen wird, das formelle Patent erteilen. Die EAPO umfasst die Länder Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Turkmenistan. Diese Länder sind Mitglieder des Eurasischen Patentübereinkommens (Eurasian Patent Convention, EAPC), das ein einheitliches, harmonisiertes Patentanmeldeverfahren und einheitliche Regelungen für die Region vorsieht. Die EAPO gewährt eurasische Patente, die in allen acht Mitgliedstaaten gültig sind.

„Die Festigung des Patentschutzes spielt in unserer Vermarktungsstrategie eine ganz zentrale Rolle“, erläutert Hugh Rogers, CEO von BioNxt. „Der Zeitpunkt ist perfekt, nachdem das Unternehmen in nur wenigen Tagen mit einer zweiwöchigen, groß angelegten Bioäquivalenzstudie an Tieren beginnen wird, um die Dosierungsparameter für die bevorstehende Bioäquivalenzstudie am Menschen zu bestimmen. Die kommenden Monate dürften für BioNxt sehr spannend werden, da mehrere klinische Programme voranschreiten und unser geistiges Eigentum internationale Anerkennung und Schutz erhält.”

Die Patentanmeldungen in internationalen Schlüsselmärkten, wie der Europäischen Union, Kanada, Australien, Eurasien, Neuseeland und Japan, sind bereits angelaufen, ebenso wie ein Track-One-Prioritätsverfahren in den Vereinigten Staaten. Sowohl das Europäische Patentamt (EPA) als auch die Eurasische Patentorganisation (EAPO) haben positive Mitteilungen ausgegeben, darunter die formelle Anerkennung der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit.