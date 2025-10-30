    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    AKTIE IM FOKUS

    Volkswagen etwas höher - Fokus weg von Porsche-Belastung

    • Volkswagen-Aktionäre ignorieren Porsche-Belastungen.
    • Vorzüge steigen um 1,1% auf 93,05 Euro.
    • Starke Netto-Liquidität und Cashflow gelobt.
    AKTIE IM FOKUS - Volkswagen etwas höher - Fokus weg von Porsche-Belastung
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger von Volkswagen haben am Donnerstag nach Quartalszahlen die Belastungen durch Porsche abgeschüttelt. Die im Dax notierten Vorzüge gewannen auf Tradegate 1,1 Prozent auf 93,05 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit dürften sie im Xetra-Handel ihre jüngste Stabilisierung oberhalb der 90-Euro-Marke fortsetzen.

    Im dritten Quartal rutschte der Autobauer vor allem wegen der Probleme bei der Sportwagentochter Porsche und der Zollbelastungen tief in die roten Zahlen. Ohne die Abschreibungen wegen Porsche sei die Marge aber stark ausgefallen, lobte Analyst Jose Asumendi von JPMorgan. Er hob zudem die starke Netto-Liquidität und den starken Netto-Cashflow hervor./ajx/zb

    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 93,00 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,21 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -7,29 %/+38,53 % bedeutet.




