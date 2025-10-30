Öl- und Gasgeschäft erholt
Shell überrascht positiv - Weitere Aktienrückkäufe
- Shell verzeichnet Gewinnrückgang von 10 Prozent.
- Gewinn fiel auf 5,4 Milliarden Dollar, besser als erwartet.
- Aktienrückkaufprogramm wird mit 3,5 Milliarden fortgesetzt.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern Shell hat im dritten Quartal wie erwartet einen Gewinnrückgang verzeichnet. Dieser fiel allerdings weniger drastisch aus, als von Analysten erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sank in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 10 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar (4,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten 4,7 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Verglichen mit dem vorangegangenen, zweiten Quartal erholte sich insbesondere das Gas- und Ölgeschäft, wie vor einigen Wochen bereits mitgeteilt.
Im Vorquartal hatte Konzernchef Wael Sawan das schwächere Abschneiden der wichtigen Gassparte vor allem auf Schwankungen infolge von geopolitischen Entwicklungen zurückgeführt. Die Konzerne der Branche hatten etwa mit einem Rückgang bei den Ölpreisen zu kämpfen. Shell und seine Konkurrenten, wie BP , Chevron und Totalenergies reagierten mit dem Abbau von Arbeitsplätzen, reduzierten Investitionen - und in einigen Fällen auch geringeren Aktienrückkäufen.
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse zum dritten Quartal will Shell sein Aktienrückkaufprogramm nun aber fortsetzen. Im laufenden vierten Quartal sollen Papiere im Wert von 3,5 Milliarden Dollar zurückgekauft werden./lew/mne/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 4,982 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +1,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 188,38 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0727. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.000,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+9.078,52 % bedeutet.
Community Beiträge zu Shell - A3C99G - GB00BP6MXD84
