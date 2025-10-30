Unicredit sichert sich knapp 30 Prozent an griechischer Alpha Bank

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 31,20 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,26 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -3,97 %/+12,04 % bedeutet.