    Wechsel in der Geschäftsführung bei Lotao

    Gründer Stefan Fak übergibt nach über 16 Jahren an Alexander Drees (FOTO)

    Berlin (ots) - Nach mehr als 16 Jahren an der Spitze übergibt Lotao-Gründer
    Stefan Fak zum 31. Oktober 2025 die Geschäftsführung an Alexander Drees . Fak
    hat das Unternehmen seit der Gründung entscheidend geprägt - von den Anfängen
    als Start-up bis hin zur etablierten Bio-Food-Marke innerhalb der Zertus-Gruppe.

    Lotao begann mit einer Leidenschaft für außergewöhnliche Reissorten und hat sich
    seither konsequent weiterentwickelt: vom Spezialisten für hochwertige
    Bio-Reisprodukte zu einer innovativen Marke für pflanzliche Fertiggerichte und
    Proteinprodukte. Diese Entwicklung folgt der ursprünglichen Vision, Genuss,
    Nachhaltigkeit und Verantwortung zu verbinden.

    Seit der Gründung steht Lotao für 100 % Bio - gestern, heute und in Zukunft. Das
    Unternehmen arbeitet eng mit Bäuerinnen und Bauern sowie Kooperativen zusammen,
    um faire Bedingungen, ökologische Bewirtschaftung und höchste Produktqualität
    sicherzustellen.

    Mit seiner Innovationskraft, nachhaltigen Ausrichtung und seinem sozialen
    Engagement hat Lotao den Markt über viele Jahre geprägt. Der Erfolg basiert auf
    einem engagierten Team sowie einem starken Netzwerk aus Handelspartner:innen,
    Produzent:innen und Medien.

    Mit Alexander Drees übernimmt ein erfahrener Manager, der die erfolgreiche
    Entwicklung von Lotao fortsetzen und neue Wachstumsimpulse setzen wird. Bereits
    ab November 2025 erweitert das Unternehmen sein Portfolio um vegane Gyros- und
    Kebab-Spezialitäten sowie italienische Ravioli auf Basis des beliebten Veggie
    Hacks.

    Zum Führungswechsel bedankt sich Lotao bei allen Wegbegleiter:innen für die
    langjährige Unterstützung. Der Pioniergeist und die Begeisterung von Stefan Fak
    für hochwertige pflanzliche Bio-Lebensmittel bleiben Teil der DNA des
    Unternehmens.

    Pressekontakt:

    Katharina Kahlmeier
    Leitung Marketing & E-Commerce
    mailto:Katharina.Kahlmeier@lotao.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181323/6147885
    OTS: Lotao




    Verfasst von news aktuell
