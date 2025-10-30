Gründer Stefan Fak übergibt nach über 16 Jahren an Alexander Drees (FOTO)

Berlin (ots) - Nach mehr als 16 Jahren an der Spitze übergibt Lotao-Gründer

Stefan Fak zum 31. Oktober 2025 die Geschäftsführung an Alexander Drees . Fak

hat das Unternehmen seit der Gründung entscheidend geprägt - von den Anfängen

als Start-up bis hin zur etablierten Bio-Food-Marke innerhalb der Zertus-Gruppe.



Lotao begann mit einer Leidenschaft für außergewöhnliche Reissorten und hat sich

seither konsequent weiterentwickelt: vom Spezialisten für hochwertige

Bio-Reisprodukte zu einer innovativen Marke für pflanzliche Fertiggerichte und

Proteinprodukte. Diese Entwicklung folgt der ursprünglichen Vision, Genuss,

Nachhaltigkeit und Verantwortung zu verbinden.





Seit der Gründung steht Lotao für 100 % Bio - gestern, heute und in Zukunft. Das

Unternehmen arbeitet eng mit Bäuerinnen und Bauern sowie Kooperativen zusammen,

um faire Bedingungen, ökologische Bewirtschaftung und höchste Produktqualität

sicherzustellen.



Mit seiner Innovationskraft, nachhaltigen Ausrichtung und seinem sozialen

Engagement hat Lotao den Markt über viele Jahre geprägt. Der Erfolg basiert auf

einem engagierten Team sowie einem starken Netzwerk aus Handelspartner:innen,

Produzent:innen und Medien.



Mit Alexander Drees übernimmt ein erfahrener Manager, der die erfolgreiche

Entwicklung von Lotao fortsetzen und neue Wachstumsimpulse setzen wird. Bereits

ab November 2025 erweitert das Unternehmen sein Portfolio um vegane Gyros- und

Kebab-Spezialitäten sowie italienische Ravioli auf Basis des beliebten Veggie

Hacks.



Zum Führungswechsel bedankt sich Lotao bei allen Wegbegleiter:innen für die

langjährige Unterstützung. Der Pioniergeist und die Begeisterung von Stefan Fak

für hochwertige pflanzliche Bio-Lebensmittel bleiben Teil der DNA des

Unternehmens.



