Grammer AG: Überraschende 9-Monatszahlen 2025 veröffentlicht!
GRAMMER AG zeigt trotz Umsatzrückgangs beeindruckende Profitabilität dank strategischer Maßnahmen.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Umsatz der GRAMMER AG sank in den ersten neun Monaten 2025 um 5,8 % auf 1.386,9 Mio. EUR.
- Operatives EBIT stieg deutlich auf 49,9 Mio. EUR mit einer Rendite von 3,6 %.
- Konzern-EBIT verbesserte sich auf 42,4 Mio. EUR nach einem Verlust von –2,4 Mio. EUR im Vorjahr.
- Das „Top 10 Maßnahmen“-Programm zeigt nachhaltige Wirkung und trägt zur Profitabilitätssteigerung bei.
- Der Produktbereich Automotive verzeichnete einen Umsatzrückgang von 9,0 %, während Commercial Vehicles stabil blieb mit einem leichten Anstieg von 0,3 %.
- Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Umsatz auf Vorjahresniveau von etwa 1,9 Mrd. EUR bei einem operativen EBIT von rund 60 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Grammer ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,3500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,60 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,3000EUR das entspricht einem Minus von -0,79 % seit der Veröffentlichung.
+0,80 %
-1,55 %
0,00 %
-2,31 %
-7,30 %
-46,19 %
-61,63 %
-73,61 %
-51,68 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte