Grammer AG: Überraschende 9-Monatszahlen 2025 veröffentlicht!

Umsatz der GRAMMER AG sank in den ersten neun Monaten 2025 um 5,8 % auf 1.386,9 Mio. EUR.

Operatives EBIT stieg deutlich auf 49,9 Mio. EUR mit einer Rendite von 3,6 %.

Konzern-EBIT verbesserte sich auf 42,4 Mio. EUR nach einem Verlust von –2,4 Mio. EUR im Vorjahr.

Das „Top 10 Maßnahmen“-Programm zeigt nachhaltige Wirkung und trägt zur Profitabilitätssteigerung bei.

Der Produktbereich Automotive verzeichnete einen Umsatzrückgang von 9,0 %, während Commercial Vehicles stabil blieb mit einem leichten Anstieg von 0,3 %.

Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Umsatz auf Vorjahresniveau von etwa 1,9 Mrd. EUR bei einem operativen EBIT von rund 60 Mio. EUR.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Grammer ist am 30.10.2025.

Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,3500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,60 % im Plus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,3000EUR das entspricht einem Minus von -0,79 % seit der Veröffentlichung.





