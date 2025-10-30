    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Hoffnung auf LED-Geschäft

    Trotz KI-Hoffnungsschimmer: Aixtron enttäuscht mit Quartalszahlen

    Beim Chipzulieferer Aixtron haben sich die Geschäfte im dritten Quartal 2025 spürbar abgekühlt. Im kommenden Jahr soll aus der Solar- und LED-Branche neuer Rückendwind kommen.

    • Aixtron Umsatz im Q3 2025 auf 119,6 Mio. Euro gefallen.
    • EBIT um 60% gesunken, EBIT-Marge bei 13%.
    • Hoffnung auf Aufschwung durch KI und Solarinvestitionen.
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Nachdem Aixtron schon Mitte Oktober vorläufige Zahlen geliefert hatte, bleiben die Erwartungen an einen Aufschwung in der Leistungselektronik weiter gedämpft. Doch der anhaltende KI-Boom und erste Reinvestitionen im Solar- und LED-Bereich sorgen für vorsichtigen Optimismus – vor allem mit Blick auf das Jahr 2026.

    Wie der MDAX-Konzern mitteilte, brach der Umsatz im dritten Quartal auf 119,6 Millionen Euro ein – nach 156,3 Millionen Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) schrumpfte gar um rund 60 Prozent auf nur noch 15,4 Millionen Euro. Die EBIT-Marge halbierte sich damit nahezu auf 13 Prozent.

    Hauptgründe für die schwache Entwicklung: eine weiter schleppende Nachfrage nach SiC-Komponenten für E-Autos, triste Elektronikmärkte bei Smartphones und Laptops, ungünstige Währungseffekte sowie ein ungünstiger Produktmix.

    AIXTRON

    +3,57 %
    -1,20 %
    -15,17 %
    -14,89 %
    -14,52 %
    -49,67 %
    +36,22 %
    +120,81 %
    +119,41 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

    Trotz der enttäuschenden Zahlen blieb die Reaktion der Börse positiv: Die Aktie legte zum Handelstart mehr als 3 Prozent zu. Anleger setzen offenbar bereits auf eine Wende ab 2026. Denn neben der starken Nachfrage nach Lasertechnologien für KI-Rechenzentren erkennt Aixtron erste Investitionssignale in den Bereichen Solar, Micro-LED und ROY-LED. Zwar machen diese Sparten aktuell nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus – doch sie könnten im kommenden Jahr einen positiven Impuls liefern.

    Die Hoffnung ruht zudem auf der breiten Einführung neuer 800-Volt-Architekturen in Rechenzentren, wie sie unter anderem von Nvidia, Infineon und Texas Instruments vorangetrieben werden. Diese benötigen vermehrt GaN- und SiC-Chips – Technologien, für die Aixtron Anlagen liefert.

    Das Management bestätigte die im Oktober gesenkte Jahresprognose: ein Umsatz zwischen 530 und 565 Millionen Euro sowie eine EBIT-Marge von 17 bis 19 Prozent. Damit bleibt 2025 ein Übergangsjahr – doch die Basis für ein Comeback scheint gelegt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 13,25EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener Wert
