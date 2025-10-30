Trotz KI-Hoffnungsschimmer: Aixtron enttäuscht mit Quartalszahlen

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, brach der Umsatz im dritten Quartal auf 119,6 Millionen Euro ein – nach 156,3 Millionen Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) schrumpfte gar um rund 60 Prozent auf nur noch 15,4 Millionen Euro. Die EBIT-Marge halbierte sich damit nahezu auf 13 Prozent.

Nachdem Aixtron schon Mitte Oktober vorläufige Zahlen geliefert hatte, bleiben die Erwartungen an einen Aufschwung in der Leistungselektronik weiter gedämpft. Doch der anhaltende KI-Boom und erste Reinvestitionen im Solar- und LED-Bereich sorgen für vorsichtigen Optimismus – vor allem mit Blick auf das Jahr 2026.

Hauptgründe für die schwache Entwicklung: eine weiter schleppende Nachfrage nach SiC-Komponenten für E-Autos, triste Elektronikmärkte bei Smartphones und Laptops, ungünstige Währungseffekte sowie ein ungünstiger Produktmix.

Trotz der enttäuschenden Zahlen blieb die Reaktion der Börse positiv: Die Aktie legte zum Handelstart mehr als 3 Prozent zu. Anleger setzen offenbar bereits auf eine Wende ab 2026. Denn neben der starken Nachfrage nach Lasertechnologien für KI-Rechenzentren erkennt Aixtron erste Investitionssignale in den Bereichen Solar, Micro-LED und ROY-LED. Zwar machen diese Sparten aktuell nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus – doch sie könnten im kommenden Jahr einen positiven Impuls liefern.

Die Hoffnung ruht zudem auf der breiten Einführung neuer 800-Volt-Architekturen in Rechenzentren, wie sie unter anderem von Nvidia, Infineon und Texas Instruments vorangetrieben werden. Diese benötigen vermehrt GaN- und SiC-Chips – Technologien, für die Aixtron Anlagen liefert.

Das Management bestätigte die im Oktober gesenkte Jahresprognose: ein Umsatz zwischen 530 und 565 Millionen Euro sowie eine EBIT-Marge von 17 bis 19 Prozent. Damit bleibt 2025 ein Übergangsjahr – doch die Basis für ein Comeback scheint gelegt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 13,25EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.





