Puma stürzt ab, bleibt aber zuversichtlich: "Wir wollen in die Top 3 der Welt!"

Das operative Ergebnis (EBIT) brach um 87,6 Prozent auf 29,4 Millionen Euro ein, nach 237 Millionen Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBIT verringerte sich um 83,3 Prozent auf 39,5 Millionen Euro, belastet durch den Umsatzrückgang und eine schwächere Bruttomarge. "Wir wussten, dass 2025 ein Jahr des Reset wird", erklärte CEO Arthur Hoeld.

Der Sportartikelhersteller Puma hat im dritten Quartal 2025 tiefrote Zahlen geschrieben. Der Konzern meldete einen Nettoverlust von 62,3 Millionen Euro – ein Jahr zuvor hatte er noch 127,8 Millionen Euro Gewinn erzielt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,42 Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 0,86 Euro erzielt worden war. Der Umsatz fiel währungsbereinigt um 10,4 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro, berichtete das Unternehmen am Donnerstag. Besonders das Großhandelsgeschäft brach ein, während das Direktgeschäft über eigene Shops und Onlinehandel leicht zulegte.

"Seit Juli haben wir unsere Distribution bereinigt, das Kostenmanagement verbessert und unsere Ausgaben neu aufgestellt."

Nach der Ankündigung verlor die Aktie auf Tradegate knapp zwei Prozent und notierte zwischenzeitlich bei 20,11 Euro (Stand 9:08 Uhr MESZ):

Kurs auf Effizienz – und Jobabbau

Puma verschärft sein Kostensenkungsprogramm drastisch. Bis Ende 2026 sollen weltweit rund 900 zusätzliche Bürojobs gestrichen werden – nach bereits 500 Kürzungen im laufenden Jahr. Der Schritt ist Teil eines umfassenden Effizienzplans, der unternehmensintern als Erweiterung des Projekts "nextlevel" gilt. Hoeld betont: "Wir handeln entschlossen, um effizienter und widerstandsfähiger zu werden."

Ziel sei es, den über Jahre gewachsenen Kostenapparat zu verschlanken und die Produktpalette deutlich zu reduzieren. Weniger neue Artikel pro Saison sollen die Komplexität senken und den Fokus stärker auf erfolgreiche Linien lenken.

Vertrieb im Wandel

Der strategische Neustart trifft vor allem den Großhandel: Der Umsatz dort sank um 15,4 Prozent auf 1,39 Milliarden Euro, weil Puma gezielt weniger an Masseneinzelhändler in Nordamerika und Lateinamerika liefert. Die direkte Kundenansprache dagegen zeigt leichte Erfolge. Das Direct-to-Consumer-Geschäft wuchs um 4,5 Prozent, getrieben vom E-Commerce, der um 5,6 Prozent zulegte. Auch eigene Läden steigerten ihre Verkäufe leicht um 3,9 Prozent.

Marke im Umbau

Puma arbeitet an einer Neupositionierung seiner Marke. Nach Jahren starker Kommerzialisierung soll die Marke wieder sportlicher und begehrlicher werden. Hoeld kündigte an, die Produktentwicklung und das Storytelling enger zu verzahnen, um Konsumenten "authentische und inspirierende Geschichten" zu bieten. Im Fokus stehen künftig die Kernbereiche Fußball, Running, Training und Sportstyle Prime.

Mit der ehemaligen Chief Product Officer Maria Valdes als neuer Chief Brand Officer und dem neuen COO Andreas Hubert will Hoeld den organisatorischen Umbau beschleunigen.

Ausblick: Hoffnung ab 2027

Trotz der schweren Verluste hält Puma an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Für 2025 erwartet der Konzern weiterhin einen Umsatzrückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie ein negatives operatives Ergebnis. Investitionen von rund 250 Millionen Euro sind eingeplant.

"2025 ist unser Reset-Jahr, 2026 wird die Übergangsphase – ab 2027 wollen wir wieder wachsen", so Hoeld. Sein Ziel bleibt ambitioniert:

"Wir wollen Puma als eine der drei größten Sportmarken der Welt etablieren."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 20,32EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.

