Seltene Erden: Auf das müssen sich Käufer jetzt einstellen

Die Gruppe der sieben führenden Industrienationen – bestehend aus den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Japan – zeigt sich bereit, neue und weitreichende Maßnahmen zur Unterstützung der Branche zu ergreifen, darunter auch die Einführung von Mindestpreisen.

Lynas Rare Earths zählt zu den wenigen großen Produzenten dieser strategisch wichtigen Metalle, die nicht in Asien ansässig sind. Die von Peking eingeführten Exportkontrollen haben in diesem Jahr weltweit Regierungen und Unternehmen dazu veranlasst, alternative Lieferketten außerhalb Chinas aufzubauen.

Lacaze betonte, dass Kunden angesichts geopolitischer Risiken "bereit sein müssen, zu zahlen“. Sie fügte hinzu, viele Abnehmer hofften fälschlicherweise, dass sich die Situation von selbst lösen werde, und glaubten, weiterhin günstigere Materialien aus China beziehen zu können.

Ihre Aussagen fielen am Rande eines Treffens zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump in Südkorea, bei dem über ein Handelsabkommen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt verhandelt wurde.

Für den Markt der Seltenen Erden war es ein außergewöhnliches Jahr: Die Rohstoffe rückten ins Zentrum des globalen Handelskonflikts, nachdem China im April Exportbeschränkungen verhängt hatte – ein Schritt, der Produktionsketten weltweit belastete. Später kündigte Peking sogar Pläne für noch strengere Kontrollen an.

Xi und Trump trafen sich am Donnerstag zu einem 90-minütigen Gespräch, nachdem sich ihre Verhandlungsteams zuvor auf ein Rahmenabkommen geeinigt hatten. Teil dieses Abkommens ist Chinas Zusage, die zweite Phase der Exportkontrollen für mindestens ein Jahr auszusetzen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lynas Rare Earths Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,21 % und einem Kurs von 8,42EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.

