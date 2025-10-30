JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick habe der Brauereikonzern unter dem Strich die Erwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy am Donnerstag. Der Gewinn je Aktie liege etwas über dem Konsens, denn operativ (Ebitda) habe der Konzern übererfüllt. Umfangreicher als erwartet seien die Aktienrückkäufe./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 52,88EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:21 Uhr) gehandelt.



