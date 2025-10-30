    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Fabian Piasta attestierte dem Recycling-Spezialisten am Donnerstag "starke Quartalszahlen". Befesa sei im dritten Quartal die erwartete Rückkehr zum Mengenwachstum gelungen. Die Gewinnentwicklung habe sich auch aufgrund des günstigen Preis- und Kostenumfelds weiter verbessert./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 29,38EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Fabian Piasta
    Analysiertes Unternehmen: Befesa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Fabian Piasta attestierte dem Recycling-Spezialisten am Donnerstag "starke Quartalszahlen". Befesa sei im dritten Quartal die erwartete …