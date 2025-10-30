JEFFERIES stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns habe über seinen und den Marktschätzungen gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Dafür verantwortlich seien aber Randbereiche und das Ebitda werde jetzt im Gesamtjahr am unteren Ende der Spanne prognostiziert. Er erwartet die Aktien unter Druck./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:50 / A.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:50 / A.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 68,40EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

