    Align Technology - Aktie steigt kräftig - 30.10.2025

    Am 30.10.2025 ist die Align Technology Aktie, bisher, um +14,12 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Align Technology Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Align Technology ist ein führendes Unternehmen in der digitalen Zahnmedizin, spezialisiert auf unsichtbare Zahnspangen und 3D-Scanner, mit einer starken globalen Marktstellung und innovativen Technologien.

    Align Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2025

    Mit einer Performance von +14,12 % konnte die Align Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg bei Align Technology konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -26,85 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,99 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Align Technology um -35,54 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

    Align Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,67 %
    1 Monat +20,99 %
    3 Monate -26,85 %
    1 Jahr -33,71 %

    Informationen zur Align Technology Aktie

    Es gibt 72 Mio. Align Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,35 Mrd.EUR wert.

    Align Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Align Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Align Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Align Technology

    -1,41 %
    +10,03 %
    +20,86 %
    -27,10 %
    -33,95 %
    -31,29 %
    -64,36 %
    +112,41 %
    +629,21 %
    ISIN:US0162551016WKN:590375



