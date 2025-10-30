Fragmentierter, aber aufstrebender Wassermarkt bietet Chancen

Wasser ist eine lebenswichtige, unverzichtbare Ressource – für uns Menschen ohnehin, aber ebenso für die Wirtschaft. Das Management und der Schutz von Wasserressourcen, Ökosystemen und Trinkwasser gehört zu den Eckpfeilern des Umweltschutzes und nimmt mehr und mehr an Bedeutung zu. Der Markt für Wasseraufbereitungslösungen wächst daher stark, ist aber gleichzeitig äußerst fragmentiert, da es eine Vielzahl von unterschiedlichen Anbietern gibt. Einer davon ist De.mem, der mit seinen dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie international tätig ist. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen mit Sitz in Australien einige seiner Mitstreiter übernehmen können und sieht nun weitere Chancen voraus.

„Zu den größten zukünftigen Herausforderungen für den Wassermarkt zählen die steigende Nachfrage nach sauberem Wasser, während die verfügbaren Wasservorräte aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels immer unvorhersehbarer werden, sowie die Sorge um neue Schadstoffe, die strengere Aufbereitungsmethoden erforderlich machen“, erklärt David Chua, der seit Gründung des Unternehmens für De.mem arbeitet und seit 2019 der Geschäftsführer bzw. Managing Director von De.mem‘s Aktivitäten in Singapur ist. Neben der Kundenbetreuung in Singapur ist er auch für die Membran-Forschung und Entwicklung zuständig.

Internationale Studien untermauern Chuas Aussagen: Der globale Markt für Wasseraufbereitungsausrüstung hat laut Global Market Insights Inc. (GMI) eine Größe von ca. 65,1 Mrd. USD im Jahr 2023 und soll bis 2032 auf 106 Mrd. USD anwachsen. Die wachsende Nachfrage nach effektiven Wasseraufbereitungslösungen wird vor allem durch das Bevölkerungswachstum, durch strengere Umweltvorschriften und technologischen Fortschritt angetrieben.

Dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen rücken immer mehr in den Fokus und werden nicht nur in Haushalten, sondern auch industriell eingesetzt, etwa in der Chemiebranche, der Lebensmittelverarbeitung und im Bergbau.

Im privaten Bereich haben Verbraucher etwa aufgrund von veralteter Infrastruktur zunehmend Sorge vor Kontamination des Wassers. Ein gutes Beispiel zeigt sich in den USA: Laut Aquasana, einem dort ansässigen Wassersystem-Anbieter, sollen in 2022 77 Prozent der Amerikaner ihr Trinkwasser zu Hause gefiltert haben. Im Jahr 2021 seien es 74 Prozent gewesen.